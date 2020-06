Video: nuevo "bocinazo" para pedir por la vuelta al trabajo de las academias de conducir en Mar del Plata

Propietarios y trabajadores de academias de conducir también se manifestaron este miércoles para segunda vez pedir por su vuelta al trabajo mientras perdura el aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por la pandemia del coronavirus.

Con sus vehículos, un numeroso grupo de representantes del sector se trasladó primero hasta las puertas del Centro de Operaciones y Monitoreo (Com) y luego frente a la Municipalidad, con un corte de calle sobre Hipólito Yrigoyen.

Frente al reclamo, el Subsecretario de Gobierno, Julián Mascciti, recibió a algunos de los dueños de las academias pero sin ofrecer mayores certezas sobre la posibilidad de la vuelta a la actividad.

"Nos reiteró que la responsabilidad la tiene la Provincia y que ellos quieren que trabajemos pero que hay que esperar sí o sí por esa determinación. La verdad, no nos alcanza esa respuesta", señaló Federico Leonetti, uno de las voces presentes en la reunión.

Ante este marco, el responsable de la escuela de conducción Drive Way anticipó que el viernes habrá otra protesta más en el Com y dijo que a partir del lunes volverán a trabajar parcialmente aunque no esté el permiso del Gobierno.

"No soportamos más esta situación. Vemos que el Municipio se está lavando las manos: habilitan negocios y rubros arbitrariamente que son más riesgosos que el nuestro. Eso nos molesta mucho. Es indignante", fundamentó sobre su postura, ante la consulta de 0223.

Leonetti remarcó que los instructores son los que se ven "más afectados" ante la falta de actividad ya que su cobro depende del viaje o la clase que realicen. "Ellos no están cobrando hace 75 días más allá de que nosotros les dimos alguna ayuda el primer mes de cuarentena con nuestros ahorros", aclaró.