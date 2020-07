Juzgarán al joven que mató a un remisero en el barrio Las Lilas

Apenas seis meses después del ataque a balazos a un remisero en el barrio Las Lilas que terminó con su muerte tras casi una semana de agonía, la Justicia de Garantías dispuso la elevación a juicio de la causa que tiene a Braian Albornoz como único imputado de Homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Esta semana el particular damnificado, representado por el abogado Maximiliano Orsini, realizará el ofrecimiento de prueba ante el Tribunal Oral en lo Criminal 2 de cara al debate que podría realizarse el próximo año.

Para el fiscal Leandro Arévalo se pudo acreditar durante la investigación penal preparatoria que la madrugada del 5 de enero pasado el joven de 26 años sacó sin permiso de la casa de su familia en el barrio Bernardino Rivadavia una pistola calibre nueve milímetros Bersa Thunder propiedad de su hermano policía y se retiró en el mismo remís que lo había llevado hasta ese lugar.

Cerca de las cinco y cuarto de la madrugada Albornoz le disparó al menos seis veces al conductor del remís licencia 448 cuando circulaban por la calle Bahía Blanca entre Rawson y Garay. Con heridas en su rostro, una mano, hombro y en la zona lumbar, Miguel Angel Luis chocó contra un poste de luz, logró bajar del auto y pedir ayuda: si bien la policía lo trasladó de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), murió cinco días después.

La investigación sin fisuras que se realizó en la Unidad Fiscal de Instrucción 7 incorporó los testimonios de los testigos que vieron en primer lugar a víctima y victimario. “En un momento nos empezamos a pelear con el remisero y no sé si fue que me pasó (SIC), yo soy bueno, mis viejos, mis viejos y le disparé y no sé qué pasó, salí corriendo porque me asusté” le dijo Albornoz a una pareja que estaba sacando el auto de su casa a pocas cuadras del lugar.

En el análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad también se observa al imputado que escapa corriendo y que utiliza las prendas de vestir detalladas por los testigos que lo cruzaron en el lugar y por el amigo con el que estuvo hasta poco antes del hecho.

“Luego de la tarea que hizo la fiscalía esta semana haremos el ofrecimiento de prueba ante el Tribunal Oral en lo Criminal 2”, acláró el abogado Maximiliano Orsini en representación de la pareja de la víctima.