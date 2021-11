Una derrota que no sabe a poco: la intimidad del búnker del Frente de Todos

La renovación de cinco bancas era lo que se ponía en juego el Frente de Todos en Mar del Plata en las elecciones 2021. La amplia tendencia por 20 puntos se mantuvo igual que en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso), pero la lista que encabezaba Virginia Sívori logró sumar diez mil votos de una elección a la otra y cuatro de sus candidatos conformarán el nuevo Concejo Deliberante a partir del 10 de diciembre.

El Centro Asturiano fue el espacio elegido por el Frente de Todos para esperar los resultados de las elecciones 2021. Un importante escenario, parlantes, gigantografías y cuatro monitores distribuidos en un amplio salón daban señales de una prometedora contienda electoral después de la tranquilidad que se había vivido en los comicios de septiembre.

El Centro Asturiano fue el espacio elegido por el Frente de Todos para esperar los resultados de las elecciones 2021. Foto: 0223.

Con el correr de los minutos comenzaron a llegar las organizaciones al espacio de Jujuy y Brown y de a poco el salón se fue colmando de militantes. Una batucada en la puerta de entrada reflejaba, al ritmo de los bombos y platillos, el espíritu festivo que habitualmente se vive en los búnkers del kirchnerismo.

Con bombos y platillos, los militantes kirchneristas dijeron presente. Foto: 0223.

La primera candidata Sívori había comenzado la jornada electoral desayunando temprano con sus hijas. Minutos después, se acercó a votar al Instituto Argentino de la Empresa, donde emitió su voto y se convirtió en la primera candidata en sufragar. Después, la licenciada en Economía se concedió un tiempo libre con su familia para luego, entrada la tarde, dedicarse de lleno a la fiscalización y monitorear los primeros resultados.

Y finalmente a las 20.30 ingresó al Centro Asturiano para esperar los datos oficiales junto al resto de los candidatos. Después de la dura derrota en las Paso por más de 20 puntos, el Frente de Todos soñaba con emular las elecciones del 2019 en las que Fernanda Raverta creció 11 puntos de una elección a otra.

La expectativa estaba latente. La esperanza estaba puesta en captar los votos de los vecinos que no habían participado de los comicios de septiembre para no cederle terreno a la nómina de Juntos que encabezaba Fernando Muro y que el oficialismo no consiguiera la mayoría en el Concejo. "Estamos repitiendo los mismos números que en las Paso", adelantaba a 0223 una alta fuente.

Pasadas las 21, la Dirección Nacional Electoral daba a conocer las primeras cifras de la noche y despertaba, entre los militantes que miraban los canales de noticias por los monitores, cálidos aplausos y gritos de aliento para los candidatos provinciales y nacionales.

Sin embargo, en el plano local, los resultados preocupaban a algunos militantes de cara al armado político para 2023. "Raverta tiene que barajar y dar de nuevo", afirmaba un hombre mientras miraba con asombro el crecimiento y el avance de las demás fuerzas. En el momento en el que los mozos repartían porciones de pizzas y empanadas, algunos perdían el apetito.

Diez mil votos de las Paso a las generales

Poco más de media hora después, encabezados por la titular de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), los candidatos irrumpían desde lo alto del entrepiso para el delirio de la multitud. Raverta fue la única oradora y en su discurso destacó el crecimiento de diez mil votos en comparación a las Paso.

La dirigente nacional explicó que fueron a buscar los votos de los vecinos que no habían participado del proceso eleccionario de septiembre y reconoció que muchas demandas que les marcaban en las recorridas estaban dirigidas hacia la Nación y la Provincia. "Fuimos a buscar a cada vecino y le pedimos que volvieran a confiar porque después de la pandemia vamos a hacer lo que vinimos a hacer el 10 de diciembre del 2019, que es cambiar la vida con dificultades por una vida más sencilla”, sostuvo ante el público que se hizo oír con los clásicos cánticos peronistas.

Fernanda Raverta fue la única oradora del acto en Mar del Plata. Foto: 0223.

Minutos más tarde, Sívori tomó contacto con la prensa y valoró la "muy buena elección" que hizo el Frente de Todos. "Teníamos esa expectativa de crecimiento y nos acompañaron más marplatenses que en las Paso. Hemos hecho un buen trabajo de poder llegar a más vecinos y vecinas", ratificó la concejala.

Virginia Sívori renovó su banca en el Concejo Deliberante de General Pueyrredon. Foto: 0223.

Después de subrayar el crecimiento de más de diez mil votos, Sívori aseguró que el escenario consolida al Frente de Todos a nivel local y en el Concejo Deliberante, donde se mantiene como la segunda fuerza de la ciudad con nueve representantes contra los once ediles del oficialismo.

Los abrazos y sonrisas finales, más allá de la abultada diferencia que cosechó Juntos, fueron el corolario de una derrota que no sabe a poco. El resultado final estaba fuera de discusión pero en el Frente de Todos se esperanzan con afianzar su proyecto entre los vecinos para seguir creciendo.