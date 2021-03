Tras una temporada "escasa", agencias de viaje advierten que sus reservas "están al límite"

Desde la Asociación de Empresas de Viajes y Turismo (Aevyt) de Mar de Plata ratificaron que la temporada en la ciudad fue "muy escasa para el trabajo del turismo en general" y pronosticaron otro año "muy complejo" mientras mantienen la principal expectativa de reactivación puesta en el segundo semestre a partir del eventual avance que muestre la campaña de vacunación contra el coronavirus.

"Desde nuestro punto de vista, la verdad que es una temporada donde claramente las expectativas estuvieron acorde a la realidad de la situación epidemiológica. En cuanto a lo que es el turismo receptivo, fue muy floja la actividad porque los contingentes de turismo que suelen venir en los tours no existieron", señaló, en primer lugar, Sebastián Salvia, presidente de la entidad que también abarca al Sudeste bonaerense.

En este sentido, el referente del sector mencionó que las visitas que recibió "La Feliz" a partir de diciembre tuvieron como principal procedencia el "Gran Buenos Aires y Capital Federal". "Ese público viene a sus departamentos propios o se maneja muy en lo inmediato, por lo que no pasó por nosotros", explicó, y sostuvo: "Fue una temporada muy escasa para el trabajo de las agencias y para el turismo en general".

Respecto del turismo emisivo - es decir, de las personas que viajan desde Mar del Plata a otros destinos -, el empresario aseguró que esta época del año no suele ser "un momento fuerte" y en este verano tampoco se rompió esa lógica. "Si son meses en donde no hay mucho tráfico de este tipo de turismo, en este contexto particular menos todavía", razonó.

"Cuando arrancó la temporada, se empezó a hablar de posibles cambios en las reglas de juego, de cierras de temporada y un montón de restricciones y cosas que hicieron que la gente se retraiga a la hora de pensar en un viaje vacacional", reconoció, y añadió: "Esperamos que a partir de marzo haya otra expectativa de viaje pero la verdad es que no vemos un repunte fuerte hasta tanto no avance el programa de vacunación".

Salvia consideró que el primer semestre del año anticipa un "escenario muy complejo", después da arrastra una temporada con magro rendimiento económica que acumula la mochila de la crisis que se vivió en el 2021, con facturación cero. "Las reservas de las agencias están cada vez más al límite", aseguró, en declaraciones a 0223.

"Seguimos reprogramando viajes porque las aerolíneas, y sobre todo Aerolíneas Argentinas, tuvo constantes cambios de horarios y frecuencias y eso que hizo que los pocos viajes que se pensaron para realizar en este momento implicaran, quizás, dos o tres reprogramaciones. Y ese trabajo lo tenemos que hacer desde las agencias pero no son ventas nuevas".

Después de que finalizara el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), Salvia confirmó que algunas firmas del sector gestionan una asistencia a través del Programa de Recuperación Productiva II (Repro II) pero afirmó que todavía "se sigue a la espera de nuevas ayudas por parte del ministerio y los organismo públicos para que se pueda contener la fuerza laboral".

Con vistas a la segunda mitad del año, Salvia mostró expectativas por la posibilidad de que se relance el Previaje. "Si ya está avanzada la campaña de vacunación, estaríamos en una época donde el marplatense empieza a viajar y podría ser un gran incentivo el programa. De esa forma, estamos esperanzados que repunte la actividad", afirmó.