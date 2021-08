Montenegro, duro con la oposición: "Quieren sacar un rédito político con la Seguridad"

En el marco de la conferencia de prensa donde el Municipio brindó detalles sobre la incorporación de un nuevo sistema de control de patentes, el intendente Guillermo Montenegro cuestionó a la oposición sobre las críticas hacia las políticas de seguridad y nuevamente los acusó de querer "sacar rédito" de la situación.

Ante la pregunta de 0223 acerca si Horacio García se presentará en el recinto del Concejo Deliberante para responder los requerimientos de los ediles por el aumento de los homicidios durante julio, Montenegro respondió que sí, aunque dijo: "Cada vez que los citaron, nosotros vamos. Esto no tiene que ver con la política. Hay algunos que entienden que se puede sacar un rédito político con un tema con la seguridad", apuntó.

Montenegro criticó los cuestionamientos a las políticas de seguridad por parte de la oposición. (Foto:0223)

"Nosotros tenemos respuestas de lo que vamos haciendo, porque nosotros trabajamos, no escribimos y hablamos en momentos de campaña. Laburamos todo el año. La verdad que ir, explicar y compartir y también escuchar. Sería importante a ver cuáles son las propuestas que se pueden generar desde otros ámbitos, que pueden ser enriquecedoras. Hasta ahora muchas no ha habido", cuestionó el jefe del ejecutivo.

Integrantes de la Secretaría de Seguridad estuvieron presentes durante la presentación del "anillo digital". (Foto:0223)

A su lado, Horacio García confirmó su presencia y valoró la importancia de la "confianza" en términos de gestión que tiene el Intendente y lo relacionó con programas como el Pronacom de Nación y otros similares relacionados a su cartera, con la provincia.

Ante otra pregunta de la prensa, Montenegro no ocultó su disgusto por el pedido de emergencia en seguridad, solicitado por la oposición. "La política no se pone de acuerdo porque archivaron el expediente en 10 minutos. Hablemos las cosas como son. Ahora vienen y se plantea una emergencia en seguridad que lo único que cambia tiene que ver con la forma de adquirir y todavía no salió del Concejo los 20 patrulleros que compró el Municipio para donar a la provincia. Y recién se va a tratar esta semana. Es muy lindo hablar de seguridad en campaña pero hay que trabajar y eso incluye a los vecinos", dijo.

Y agregó: "Cuando hicimos el planteo de cómo trabajar algunas cuestiones como la Zona Roja, tiene que ver con poner el tema en discusión. Y les tenemos que dar una respuesta a los vecinos. Y no buscar títulos. Yo hablo con los vecinos, no busco títulos", completó.

En los argumentos realizados por el Frente de Todos y el resto de la oposición a la convocatoria al secretario de seguridad Horacio García al Concejo Deliberante, se pudo de manifiesto la preocupación por el aumento de los homicidios en julio, que fue el más alto en los últimos 6 años.