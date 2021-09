Aval para que el fondo turístico se use solo para promocionar Mar del Plata

La Comisión de Hacienda aprobó por mayoría este viernes el expediente que propone que el Fondo de Promoción Turística se utilice exclusivamente para promocionar la ciudad, algo que nunca ocurrió desde que se creó. Si bien el expediente original planteaba que esto se implemente desde 2021, las dificultades de modificar el presupuesto en ejecución, los concejales acordaron que la iniciativa avance de cara al debate de las ordenanzas fiscales e impositivas del 2022.

La aprobación no fue sin discusión. Luego de escuchar al secretario de Hacienda, Germán Blanco, y al presidente del Emtur, Bernardo Martín, el presidente del bloque Vamos Juntos, Agustín Neme, pidió una semana más para estudiar la propuesta. “Políticamente nosotros estamos a favor del planteo, pero queremos estudiar las posibilidades para realizar una implementación posible”, dijo Neme, quien cuestionó “las formas” del Frente de Todos por querer apresurar el tratamiento.

La presidenta de la comisión, Virginia Sívori, recordó que es un expediente de 2018 y que hubo varias jornadas de trabajo, respuestas a pedidos de informes, por lo que no había ninguna intención de apresurar el expediente, sino de darle respuestas a un sector que necesita que el fondo que se creó para promocionar a Mar del Plata se utilice para eso. “Yo esperaba que hoy el Ejecutivo traiga una propuesta. Un esquema progresivo si no se puede todo junto. Pero no trajeron nada”, dijo.

Sívori, presidenta de la comisión de Hacienda, celebró la aprobación del proyecto.

Finalmente, tras casi dos horas de debate, en la que participaron los representantes del sector turístico, el expediente avanzó por mayoría, con el voto en contra de los concejales oficialistas.

Los funcionarios del Ejecutivo que participaron de la reunión marcaron que la decisión política es utilizar el fondo para promocionar la ciudad y no para otros gastos. Por caso, en los últimos años buena parte de ese fondo se utilizó para solventar el pago del operativo de seguridad en playas.

“Pero este año incrementar el gasto en promoción de 80 a 400 millones (eso representa el 10% de lo previsto recaudar por el fondo) no es posible”, se sinceró Blanco.

El Fondo de Promoción Turística se estableció en el año 2009, implica el pago de un 10% adicional para quienes abonan la Tasa de Seguridad e Higiene, con el fin de que el Municipio promocione a Mar del Plata como destino turístico.

“Ustedes nos sacaron la plata”

Una de las intervenciones del sector privado correspondió al dirigente de Ucip, Miguel Longhi, que pidió la palabra luego de escuchar al secretario de Hacienda, Germán Blanco, y al presidente del Emtur, Bernardo Martin. Blanco había explicado la imposibilidad de que el total de lo recaudado por el fondo se destine este año a la promoción turística por los desbarajustes presupuestarios que provocaría.

En ese contexto, el dirigente de Ucip recordó que el Fondo de Promoción Turística surgió “luego de que un año Clarín no publicó nada de Mar del Plata porque Punta del Este invirtió un millón de dólares para promocionar su plaza”.

A partir de allí, surgió la idea de crear un fondo especial para la promoción de Mar del Plata. Y durante el debate se analizó las dificultades de que el Emtur sea el encargado de cobrar esa sobretasa. “Yo me hago responsable como integrante del Emtur de un error que llevo encima. Decidimos darle la facultad a la Municipalidad de que sea el agente de cobro”, recordó.

Y siguió: “Escucho que utilizar el 100% de lo recaudado le generaría un problema financiero a la municipalidad. Pero nosotros no le estamos sacando la plata a nadie. Ustedes nos sacaron la plata. Y ustedes la usaron para otra cosa. Se están quedando con lo que es nuestro”, disparó.