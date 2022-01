Del descontrol nocturno a un polo gastronómico premium: así es la “nueva Alem” marplatense

La sanción de dos ordenanzas a mediados de octubre del 2021, permitió que nuevos emprendimientos gastronómicos puedan instalarse en la calle Alem, y la emblemática calle de Playa Grande ya luce más bella en plena temporada de verano en Mar del Plata y de a poco va mejorando su fisonomía. No como lo que fue en los 90 y comienzos de este siglo, como el centro de la diversión nocturna con 40 bares -que terminó en descontrol- ni en lo que la convirtió la normativa sancionada en 2011 y 2012, que durante casi 10 años “envejeció” la zona, al no permitir la habilitación de nuevos locales no solo de boliches, sino de bares, cafés o restaurantes.

"Todo lo que se está instalando son franquicias de marca, que vienen con su propia estética y diseño, muy bien decorados y de calidad. No hay nada de medio pelo. Es todo de primera. Ya se ve una nueva cara de Alem y creo que esto recién empieza", afirmó en diálogo con 0223, la arquitecta Paola Benedetti.

La ordenanza promueve la instalación de nuevos locales gastronómicos en Alem.

Y según datos oficiales, la posibilidad que Alem vuelva a ser la más exclusiva arteria comercial no solo es mero optimismo: en apenas dos meses y medio, tras la nueva reglamentación, se han realizado 318 consultas para abrir nuevos locales y se han habilitado rubros entre los que predominan la gastronomía y la indumentaria.

La normativa impuso que todos los locales cierren de 2 a 7 de la mañana, para así no afectar la tranquilidad de los vecinos de la zona y de otorgar dinamismo a este tradicional sector comercial de la ciudad y cambiarle la cara. "Ya en invierno la calle comenzó con cierta renovación cuando pusieron los decks, que le dio una estética diferente y una movida bárbara. Con esta normativa, creo que buscaron un equilibrio entre lo que fue el descontrol que había 15 o 20 años atrás. Ahora encontrás un lindo café o una cervecería, donde pueden ir chicos pero también la familia", acotó Benedetti.

La instalación de decks durante la pandemia comenzó a mejorar la cara de Alem. Foto:0223.

Es que Alem durante un tiempo fue sinónimo de diversión, con sus calles que durante la noche se hacían peatonal y era recorrida por miles de marplatenses y turistas pero que después de la medianoche se transformaban en un lugar de descontrol e incluso en la noche de Año Nuevo, se repetían escenas dantescas con tumultos, peleas y hasta una nube de gases lacrimógenos lanzados por la policía para reprimir a los más exaltados.

"Ahora hasta los kioscos tiene una buena estética"

Paola Benedetti es una arquitecta, que en tiempo récord y para aprovechar la temporada, encaró la reconstrucción de dos codiciados locales sobre Alem, donde antes funcionaba una reconocida cafetería y otro en la esquina de Peña, en la que fue una parrilla. "Encontramos a esos locales hechos un desastre. El de la parrilla parecía un rancho. Lo mismo donde estaba el café, entre Peña y Primera Junta, donde las instalaciones estaban hechas un desastre. Y eso no quedaba bien para la zona. Creo que los locales que quedaron del invierno que pasó, se van a tener que renovar como luce el resto de Alem porque ahora hasta los kioscos tienen una buena estética", evaluó la profesional.

Desde la sanción de la nueva reglamentación, bajo las Ordenanzas 19405 y 19406, a mediados de octubre, se efectivizaron 13 habilitaciones, un dato alentador, si se tiene en cuenta los tiempos de pandemia que corren y la incertidumbre que el virus impone a las inversiones. De esta manera, ya se sumaron a la actividad comercial del sector, comprendido por las calles Almafuerte, Bernardo de Irigoyen, General Roca y Aristóbulo del Valle, los siguientes comercios: un restaurante; una carnicería, un local de embutidos y chacinados frescos; otro de venta de bebidas sin alcohol; mueblerías y amoblamientos de oficinas; heladería; blanco, mantelería y artículos textiles; prendas de vestir; artefactos eléctricos; regalería; inmobiliaria y equipos de computación.

Y a su vez, según datos suministrados por el Municipio de General Pueyrredon, hubo 318 consultas de gestores para abrir nuevos locales: 239 solicitudes, asociadas a comercios minoristas, 30 corresponden a servicios, 22 vinculadas a industrias y 27 consultas particulares sin apuntar a ningún rubro. Entre los más elegidos, la mayoría apunta a la gastronomía (102), pet shop (11) dietéticas (45), almacenes o despensas (68), indumentaria (45), panaderías (34) y microemprendimientos (11).

"Un cliente mío, que tiene un local frente al Cementerio, se puso en 2015 y me dice: ahora que vine yo, se matan por un local. Y en cierta medida, es cierto porque en esa época, Alem era tierra de nadie: parecía que pasaban los fardos de pasto en el invierno. Y esta norma favorece un montón para que se instalen locales gastronómicos copados y a gente se vaya instalando. Y esto es el inicio", concluyó Benedetti.