Guiños, gestos y dardos: qué dejó el discurso de Guillermo Montenegro

¿A qué se le presta atención en un discurso como el que este miércoles dio Guillermo Montenegro en la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante? Obviamente que es un lugar para defender la gestión y anunciar los planes para el año, pero también es importante prestarle atención al tono, a los gestos y a los mensajes encriptados. Cuánto de una cosa y de otra hubo en las 6.600 palabras que pronunció el intendente en 50 minutos de discurso.

Montenegro llegó a esta apertura de sesiones luego de un fuerte respaldo electoral, en noviembre del año pasado, y tras haber atravesado una temporada turística exitosa, sin que se hayan generado incidentes o polémicas graves. Lo sabe. Por eso, lo primordial en un discurso de este tipo es no provocar grandes olas y en eso el intendente es un hábil jugador.

Tal como habían adelantado fuentes cercanas al intendente, no hizo anuncios concretos sobre nuevos proyectos. Hizo algunas menciones generales, como mejoras en la Laguna de los Padres y el Parque Camet, mientras que en el caso del estadio José María Minella habló de “todas las gestiones posibles” para encarar los arreglos que requiere. Eso sí: aclaró que es imposible “para cualquier municipio” afrontarlo sin ayuda.

Este 2022 el Concejo Deliberante deberá abordar dos temas relevantes que deberá enviar el Ejecutivo: el nuevo pliego del transporte público de pasajeros y el pliego para el manejo de los residuos en el predio de disposición final. Sobre el primer tema, Montenegro apenas mencionó que espera que haya debate para “ir hacia un sistema de movilidad urbana sustentable”.

Sobre el manejo de los residuos no habló, aunque prometió una fuerte campaña para impulsar la separación en origen, algo que durante los cuatro años de gestión de Carlos Arroyo se abandonó y que en la primera mitad de mandato de Montenegro no se recuperó.

La oposición esperaba o pretendía definiciones más concretas. Desde el Frente de Todos mencionaron que en los 26 meses de gestión que lleva el intendente no hay rastros de la gestión. Acción Marplatense cuestionó que no haya un plan de ciudad, mientras que Alejandro Carrancio (Crear Juntos) directamente lo acusó de describir una realidad paralela: “Montenegrolandia”, la definió.

Los ejes

El discurso del intendente, en un tono calmo y sin bravuconadas, tuvo algunos ejes claros. A diferencia de algunas entrevistas o charlas informales, Montenegro le puso un freno de mano a la disputa con la oposición, especialmente con el Frente de Todos y su referente Fernanda Raverta.

“Nunca me van a molestar las críticas y creo que son más valiosas si vienen acompañadas de una propuesta”, dijo. Es una frase que claramente demanda un “pero” en vez de un “y”, aunque en pos de no polemizar de más y sólo enviar el mensaje a sus destinatarios el jefe comunal optó por la opción más light.

Montenegro envió algunos mensajes al Concejo Deliberante.

Para reforzar la idea recordó que decidió implementar el presupuesto participativo por “sugerencia de representantes de otros espacios”. Fue Horacio Taccone, jefe del bloque de Acción Marplatense, el que pidió la inclusión de este ítem durante el debate del presupuesto 2021, lo que le valió al oficialismo conseguir el apoyo de esa bancada. También fue Taccone el que recordó este año que el compromiso de implementarlo se demoró un año.

No hay dudas de que Montenegro quiere como modelo de oposición al partido que lidera Gustavo Pulti. Pese a las diferencias, en algunos temas centrales (presupuesto o aumento de boleto, por citar dos) AM votó alineado al oficialismo, algo que no ocurre con el Frente de Todos o Crear Juntos, que tienen posiciones más duras en contra de Juntos. Más allá de que en líneas generales esa apreciación es certera, también es cierto que la habilitación de los decks en la gastronomía, uno de los estandartes que levantó la gestión de Montenegro durante varios meses fue una propuesta del entonces jefe de la bancada kirchnerista, Marcos Gutiérrez.

En ese contexto, aprovechó para pedirles que avancen con los proyectos ya enviados como el de fotomultas y, especialmente, el que busca prohibir la oferta sexual en lugares no habilitados. Fue un guiño para los vecinos de la zona roja.

Durante su discurso, Montenegro también planteó una cuestión que sacó a relucir en el momento más álgido de la pandemia y que hoy vuelve a escena por los subsidios al transporte público. “Otro punto que define nuestra visión de gobierno es que ciudades como Mar del Plata, necesitan que exista una perspectiva realmente federal”, planteó y remarcó el concepto de que las decisiones se toman sin conocer las realidades locales y centralizadas en el Amba. “Sobran ejemplos”, azuzó.

Fue un caballito de batalla cundo reclamaba más aperturas para los comercios de Mar del Plata en plena pandemia y lo es ahora, cuando pide “equidad” en el reparto de subsidios al transporte, que generan que en el Amba se pague un boleto de 18 pesos y en Mar del Plata se debata una tarifa de 90.

Entre los guiños, hubo uno evidente a Sergio Berni, ministro de Seguridad de Axel Kicillof y, además, amigo personal del intendente. Montenegro destacó el trabajo conjunto con la cartera de seguridad bonaerense que permitió trabajar de manera coordinada durante la temporada y acordar el desembarco de una base de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (Utoi).

Montenegro hizo hincapié en el trabajo coordinado con el ministro Berni.

Probablemente, la referencia hubiese existido en cualquier contexto, pero llegó el día después de que el intendente compartió con el gobernador Axel Kicillof una reunión junto a 100 empresarios de Mar del Plata. “Hubo momentos de mucha tensión, otros de indiferencia; hoy podemos trabajar en conjunto”, dicen cerca del intendente sobre la relación con el mandatario. Por eso, también, celebró el avance de la circunvalación y las obras en la Rambla, la Peatonal y el Paseo Costero Norte, incluidas en el presupuesto provincial. Hasta lo que era un reclamo tuvo tono afable: “Espero que este año la Provincia nos acompañe, y estoy seguro que va a hacerlo”.

Otro eje que tuvo mucha presencia durante el discurso fue la “sustentabilidad”, un concepto que Montenegro incluyó en distintas áreas de gestión: el manejo de los residuos, la forestación, el transporte, el turismo. Obviamente, el tema creció en relevancia a partir del plan de exploración de petróleo en el Mar Argentino, tema que el intendente no obvió, pero sobre el que tampoco quiso adentrarse.

Dijo que es imprescindible para tranquilidad de los vecinos tener más información y que apeló a la presentación de un amparo para conseguir esa información. Pero insistió en que no está a favor de judicializar la política: “En este tiempo es la única medida judicial que impulsamos. Las otras fueron las denuncias cuando hubo cortes de tránsito que interrumpían accesos, pero no estamos de acuerdo con ir a la justicia por cuestiones de la política”, confesó un hombre que trabajó junto a Montenegro en el armado de un discurso que cumplió con el objetivo de no alterar las aguas de un mar que, por ahora, se mantiene calmo.