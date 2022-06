Duro revés para taxistas de Mendoza: la Justicia confirmó la legalidad de Uber y Cabify

Mientras Mar del Plata todavía discute la habilitación o no de Uber, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza sentó un precedente a favor de las apps de transporte al declarar constitucional la Ley de Movilidad Provincial (9086) que habilita el funcionamiento.

El máximo tribunal de esa provincia se expidió al respecto esta semana después de una demanda que había sido impulsada por la Asociación de Propietarios de Taxi de Mendoza, cuyos integrantes apuntaban que la irrupción de estas plataformas afecta "las garantías de ejercer toda industria lícito en condiciones dignas y equitativas de labor con igual remuneración por igual tarea y estabilidad en el empleo y una retribución justa".

Para la Sala 2 de la Corte local –compuesta por los ministros Mario Adaro, José Valerio y Omar Palermo–, la ley “no afecta principio constitucional ninguno”. "La garantía de igualdad no impide que se contemplen en forma distinta, situaciones que se consideran diferentes, siempre que la discriminación no sea arbitraria, ni responda a un propósito de hostilidad contra determinada persona o grupo de personas, o importe indebido favor o privilegio personal o de grupo”, se puede leer en el fallo argumentado por el juez Adaro respecto a la supuesta desigualdad que aducían los taxistas.

“La garantía del artículo 16 de la Constitución Nacional no impone una rígida igualdad, pues entrega a la discreción y sabiduría del poder legislativo una amplia latitud para ordenar y agrupar, distinguiendo y clasificando los objetos de la legislación, siempre que las distinciones o clasificaciones se basen en diferencias razonables y no en propósitos de hostilidad contra determinadas clases o personas”, adhiere avalando la ley sancionada en la Legislatura de Mendoza.

Acto seguido, se refiere también a los cambios de era que se están viviendo y cómo en el mundo se ha avanzado hacia el funcionamiento de este tipo de plataformas. "La era digital ha transformado la manera de actuar y relacionarse de las personas, los Estados y las organizaciones. La tecnología nos atraviesa en todas las áreas de la vida, de la sociedad. Surgen así nuevos intereses, conflictos, relaciones jurídicas, obligaciones, responsabilidades y derechos. Sumado a que mundialmente, la situación de pandemia por COVID-19, aceleró y profundizó la incorporación de tecnologías en todos los ámbitos no solo local, sino global", explica Adaro en su fundamentación.

Incluso, destaca que a diferencia de otros lugares del mundo, en Mendoza se dio un marco normativo con una ley sancionada en 2018 regulando el servicio de transporte privado de interés público a través de plataformas electrónicas.

"No se puede regular de manera que se impida el desarrollo de las tecnologías", esgrime el magistrado y luego despliega el concepto del "paradigma de sandbox regulatorios o legales (bancos de pruebas)". "El concepto de sandbox ha tomado relevancia en los últimos años en los ámbitos de las fintech o economía digital, y es también trasladable al ámbito legal. Los sandbox legales permiten generar un espacio de modulación para promover innovación, desarrollando un ámbito de experiencia jurídica, ética y técnica sobre determinadas categorías en un entorno seguro. En el presente caso, a mi entender, estaríamos ante una especie de sandbox legal, como un nuevo modelo, escenario o marco regulatorio de nuevas tecnologías o tecnologías emergentes, como es el caso del transporte de pasajeros, privado por plataformas electrónicas, declarada como una actividad privada de interés público", subraya Mario Adaro.

"Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, puede afirmarse que la reglamentación que realiza la ley respecto de las plataformas electrónicas no es irrazonable, arbitraria ni altera la esencia de los derechos que la actora señala afectados", argumenta en ese sentido.

"En un escenario como el descripto, de dimensiones ahora (también) digitales, la regulación estatal puede ser razonable, incluso puede ser exitosa, si no pretende abarcar todo el espectro posible, sino antes bien, generar condiciones lícitas que incentiven la competencia leal entre empresas a las que exija determinadas responsabilidades y cargas, y que permitan un acceso fácil y seguro a las plataformas; condiciones que, fundamentalmente, garanticen ante todo la seguridad de consumidores y usuarios en el servicio que contratan", finaliza al tiempo que remarca que la ley no es irrazonable, arbitraria ni altera la esencia de los derechos que la actora señala afectados en su demanda. "Por lo tanto, corresponde rechazar la acción intentada", concluye en referencia al planteo de inconstitucionalidad autorizando así las operaciones de UBER, Cabify y otras aplicaciones similares en Mendoza.

¿Qué pasa en Mar del Plata?

En la ciudad, sigue vigente la ordenanza sancionada durante la gestión de Carlos Arroyo que impone fuertes multas a los conductores de apps de transporte dentro de General Pueyrredon, al entender que esta actividad no es legal. A ello se suma el respaldo de la Cámara Penal N°1 de Mar del Plata, que en un fallo emitido en septiembre de 2019 ratificó la ilegalidad e Uber.

Sin embargo, con los problemas que han acusado en los últimos meses taxis y remises - sobre todo en la nocturnidad - se ha vuelto a poner en la mesa de debate si corresponde habilitar otras formas de transporte. Desde el oficialismo se impulsaron proyectos en este sentido pero hasta el momento no ha prosperado su tratamiento dentro del recinto.

Si bien al principio se mostró en contra de Uber, el intendente Guillermo Montenegro finalmente dejó la puerta abierta para su desembarco aunque aclaró que la autorización debe ser dada por los concejales. “No es que me lo dice un vecino, o dos, no hay reunión de vecinos, no importa el barrio, donde no te planteen este problema. A las 2 de la mañana para conseguir un taxi tenés que ser Mandraque", graficó el jefe comunal, quien declaró: “¿Se pueden habilitar las aplicaciones en horario nocturno? Puede ser, en una discusión que tiene que dar el Concejo Deliberante”.