Mar Chiquita, Villa Gesell y un parque nacional que se demora

El incendio en la reserva de Mar Chiquita encendió paradójicamente una polémica que no cesa conforme avanzan los años: la demora en la creación de un parque nacional, un ambicioso proyecto impulsado en la región que no termina de concretarse.

La iniciativa que ya recibió el respaldo del ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandie, promete cambiar para siempre el futuro de la albufera y de toda una extensión geográfica que llega hasta el sur del partido de Villa Gesell, donde se sitúa la también magnífica reserva del faro Querandí.

Pese a tener algunos detractores, el proyecto que dejaría ambos lugares en manos de la Administración de Parque Nacionales (APN) conllevaría una larga lista de positivos resultados para todo el sudeste bonaerense que van incluso más allá de la correcta conservación de las reservas.

Únicas en su tipo en toda la Argentina, las regiones marchiquitense y geselina unirían a ambos municipios en una zona de enorme relevancia turística, incluso para los visitantes extranjeros. No hay actualmente en la lista de parques nacionales argentinos lugares como los que ofrecen Mar Chiquita y Villa Gesell.

Desde hace años se sabe que los predios a cargo de la APN no solo son los que mejores condiciones de conservación tienen, significan además ingresos genuinos para el país, áreas con información didáctica como no existen otras y espacios de naturaleza plena en donde no se genera contaminación.

En las últimas horas, el intendente de Mar Chiquita, Jorge Paredi, se manifestó respecto al proyecto de crear el parque nacional y al incendio en la reserva, surgido en el predio del Centro de Experimentación y Lanzamiento de Proyectiles Autopropulsado del ejército argentino.

“Soy el primer defensor de que el Celpa se transforme en parque nacional y sea un territorio dedicado al medio ambiente. Seguiremos insistiendo ante el Ministerio de Defensa para que cesen las prácticas de tiro”, expresó al respecto el jefe comunal marchiquitense.

Hipótesis varias

Entre las hipótesis que maneja la comunidad local en relación a las causas del siniestro, una es que se hayan realizado algunos ejercicios militares que derivaron en la propagación del fuego.

La otra teoría que investiga la justicia federal se vincula con una quema de pastizales que terminó por descontrolarse.

Detrás queda la posibilidad de que el incendio tenga que ver con desarrollos inmobiliarios que quieren utilizar ese lugar para diversas inversiones urbanísticas. La legislación más actual impide cualquier emprendimiento por muchas décadas en zonas en donde se hayan producido siniestros ambientales como el que tuvo lugar en la albufera.

La insistencia por el parque nacional

“En el año 2003 asumí como intendente y al año siguiente, me reuní con la ministra de Defensa para plantearle que ese lugar debía ser un parque nacional. Insistimos pero no se pudo lograr que esa franja de la exbase Celpa, que está entre la laguna y la reserva de Mar Chiquita, deje de ser utilizada como práctica de tiro”, insistió Paredi en ese sentido.

“En el año 2021, mediante una carta le expresé al ministro Jorge Taiana nuestro desacuerdo con las prácticas que se realizan y la necesidad de convertirlo en un área medioambiental, un parque nacional”, agregó el mandatario del Frente de Todos.

En la carta enviada en septiembre del pasado año, Paredi resaltó que además se firmó un convenio marco de cooperación con la Administración de Parques Nacionales para generar un área protegida en el predio.

“El lugar realmente no puede ser usado para esta finalidad. Entre todos y todas, podemos lograr que este hermoso predio sea un parque nacional. Vamos a trabajar para que esto suceda, llegó el momento luego del incendio de que el Ministerio de Defensa tome la decisión de decir basta de tiros”, concluyó Paredi.