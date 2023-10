"Kiko" grabó un spot de la embajada de Estados Unidos para desalentar la migración ilegal y causó revuelo

Con el fin de desalentar la migración ilegal, el comediante Carlos Villagrán, conocido por su famoso personaje "Kiko" de la serie El Chavo del 8, alentó a los ciudadanos latinos a no cruzar la frontera norte de México con Estados Unidos de manera ilegal.

Se trata de un spot que el actor grabó para la Embajada de Estados Unidos en México, donde les recomendó a quienes buscan emigrar al norte a no poner en peligro sus vidas al realizar esa acción de manera ilegal.

“Hola cuates, primero que nada ¡Ya cállense, cállense, cállense que me desesperan! Tengo algo muy importante que decirles, no crucen la frontera de los Estados Unidos, porque puede estar en peligro tu papá, tu mamá, tu tío, el perro, el gato, el perico, todo el mundo, mejor cruza legal. Si sí lo haces, sí me simpatizas”, dijo el comediante en el video de 42 segundos.

El mensaje fue difundido por la embajada norteamericana en Twitter y no fue bien recibido por los usuarios. “Esto es lo más mediocre que he visto... chusmas chusmas”, “Qué patético Carlos Villagrán. Quedó encasillado en 1 solo papel total su vida, jamás pudo salirse de él. Y ahora a los ya 70 años, sigue haciendo lo mismo” y “Dios mío, hasta cuando”; fueron algunos de los comentarios que dejaron los internautas.