Escrutinio definitivo: Encuentro Marplatense recuperó votos y se queda con el concejal 12

La Dirección Nacional Electoral y la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires concluyeron con el escrutinio definitivo de General Pueyrredon y finalmente la última banca que restaba confirmar será para Encuentro Marplatense, que obtuvo cinco concejales, relegando a La Libertad Avanza, que en el escrutinio provisorio del 22 de octubre parecía llevarse el concejal 12.

Las planillas de escrutinio de las mesas de naturales y extranjeros a las accedió 0223 y que en las próximas horas serán oficializadas por la autoridad electoral, arrojaron como ganador a Guillermo Montenegro de Juntos por el Cambio, con 161.929 votos (41,34% de los votos positivos válidos), seguido por Fernanda Raverta de Encuentro Marplatense con 141.234 votos (36,06%), Rolando Demaio de La Libertad Avanza con 75.696 votos (19,32%) y el Rosa Mauregui del Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad con 12.797 votos (3,26%).

Con esos números y de acuerdo a la distribución mediante sistema D´Hondt, las 12 bancas en juego corresponden cinco para JxC y EM, y dos para el espacio libertario. Para asignar las doce bancas, se genera un cociente electoral que surge de la división del total de votos válidos obtenidos por todas las listas (391.656) por la cantidad de bancas en disputa (12), que en este caso arrojó un cociente de 32.638. Las listas cuyos votos obtenidos se encuentran por debajo de ese cociente quedan fuera de la asignación de bancas, como ocurre con el Frente de Izquierda. A continuación, ese cociente se divide por la cantidad de votos obtenidos por cada lista, de donde surgen las bancas asignadas a cada a una por número entero: 4,96 para JxC, 4,32 para EM y 2,31 para LLA. Las restantes se asignan por resto mayor, siendo la banca 11 para Jxc (0,96) y la última para Encuentro Marplatense (0,32), mientras que La Libertad Avanza quedo un centésimo por debajo (0,31). La diferencia en favor de Encuentro Marplatense para lograr el quinto concejal fue de apenas 260 votos.

Las planillas que en las próximas horas oficializará la Junta Electoral.

El escrutinio definitivo del distrito se llevó adelante el pasado viernes en el Pasaje Dardo Rocha de La Plata y a cargo de la Dirección Nacional Electoral, donde se constataron las actas correspondientes a las 1.690 mesas de votación, incluidas 16 que no habían sido sumadas en el recuento provisorio realizado el día de las elecciones donde Guillermo Montenegro resultó reelecto. Previamente, la Junta Electoral provincial había realizado el escrutinio de las mesas de extranjeros.

En ambos casos, Encuentro Marplatense superó por una importante diferencia a La Libertad Avanza, logrando modificar el reparto de concejales que se proyectaba con los datos del escrutinio provisorio, donde los libertarios se alzaban con tres bancas, la última de ellas por una diferencia de apenas 633 votos.

El escrutinio definitivo de La Plata favoreció a UP.

Sin embargo, las estimaciones post elecciones -incluso en campamento libertario- indicaban que posiblemente la concejalía 12 no quedaría en manos del escribano Juan Pi de la Serra, sino de Diego García, el quinto candidato de EM, actual articulador del Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social en Mar del Plata y militante de La Cámpora. Es que la mayoría de las urnas que restaban sumar eran de circuitos donde Raverta había logrado el primer puesto.

Así entonces, por Juntos por el Cambio accederán Agustín Neme (Pro), Marianela Romero (UCR), Guido García (Coalición Cívica), Vilma Baragiola (UCR) y Julián Bussetti (Pro), quienes juntos a los ochos concejales que el interbloque mantiene de 2021 lograrán otorgarle una mayoría automática al reelecto intendente Montenegro.

Por su lado, desde Unión por la Patria asumirán Horacio Taccone (Acción Marplatense), Valeria Crespo (radicales en UP), Juan Manuel Cheppi (Frente Renovador), Eva Ayala (AM) y el propio Diego García, el único referente del kirchnerismo en acceder a una banca. Se prevé que UP y AM mantengan bloques independientes, donde el sector de Raverta consolidará un bloque de siete concejales por los cuatro que logró en 2021, mientras que el pultismo tendrá dos ediles, dado que en 2021 no pudo acceder a concejalías.

Finalmente, La Libertad Avanza pasará a tener entidad de bloque con dos bancas, ya que actualmente no podía actuar como tal al tener solo un concejal, el ahora electo diputado provincial Alejandro Carrancio. Emiliano Recalt y Cecilia Martínez serán los representantes del espacio de Javier Milei.