Los seguros del automotor aumentaron un 25%: qué importantes cambios habrá en 2024

Todo aumenta y el seguro de vehículos, no es la excepción. Foto archivo: 0223.

No es una novedad que el contexto económico en la Argentina es de suma complejidad, aunque sobre cada dato que sale a la luz por cualquier servicio que sube, crecen las preocupaciones. También empiezan a surgir las decisiones familiares acerca de los ajustes que pueden realizarse en los gastos de tal o cual rubro y en el caso de los vehículos particulares, la situación está cada vez más difícil, con los últimos aumentos de los combustibles, reparaciones y también del seguro.

Pablo Castro, presidente de la Asociación Marplatense de Productores Asesores de Seguros (Ampas), explicó a 0223 los motivos del considerable incremento de las pólizas automotores. "La inflación tiene un alto impacto. El seguro es una relación técnica entre siniestralidad y costos de indemnización. Y lo que está aumentando es generalmente el valor de los bienes asegurados, no el seguro en si", razonó.

"El costo técnico está aumentando muy poco técnicamente y lo que se está haciendo es ajustar los valores asegurados, para que la gente pueda reponer los bienes siniestrados", dijo, en relación a lo que se está ajustando en el costo del servicio.

En ese análisis, el productor de seguros Cristian Hidalgo, razonó que "lo que aumentan son las sumas aseguradas" y que "en total la suba intermensual es del 25%", aunque aclaró a 0223 que "hay que considerar que es un promedio", porque cada vehículo tiene una relación particular que consta del aumento propio y, por consiguiente, del valor del seguro.

Qué pasará con los seguros en el 2024

A partir de enero 2024 hay una normativa de la SSN (Superintendencia de Seguros de la Nación) que modifica sustancialmente la contratación de las pólizas de automotores. Las compañías aseguradoras han presentado su disconformidad ante la operatoria, ya que los sistemas no están preparados para estos cambios.

Además entrarán en vigencia los nuevos valores de Responsabilidad Civil, también para acompañar el proceso inflacionario, ya que han quedado bajos por los montos indemnizables actualmente. "Es un panorama muy complicado, tanto para las aseguradoras como para los consumidores finales del servicio", advirtió Pablo Castro.

Con respecto al mismo tema, Hidalgo agregó que "es una de las tasas que pueden considerarse como variable. Pero a lo que se apunta es a cambiar la lógica de los seguros de los autos, y que el usuario pueda elegir qué quiere contratar: contra robo, granizo, lo que fuera se considerará punto por punto y se contrata específicamente lo que se requiere, no un paquete como se ofrece hoy en día. Es lo que se está evaluando", adelantó.

"A partir de enero 2024, la normativa pone a las aseguradoras en la obligación, entre otros temas, de exigir la VTV para emitir las pólizas de automotores, acción que no es responsabilidad nuestra sino de las autoridades que gobiernan cada distrito", agrega Castro.

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de Javier Milei trajó algunos cambios como la no obligatoriedad de circular con la VTV al día en jurisdicción nacional en las provincias donde no hay ley propia. Pero esta circunstancia fue rechazada por la el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que no impuso modificaciones al respecto.

Un ejemplo concreto del aumento del auto y el seguro

Como explicaban desde el sector, la fuerte suba del valor de los seguros se relaciona con el aumento de la suma asegurada. Como ejemplo, una camioneta utilitaria Renault Master, modelo 2018, en 2022 se tasaba en unos 7 millones de pesos, mientras hoy en día cuesta cerca de 21 millones. Impactante. Ese valor triplicado del bien, se traduce en una suba de la póliza de $14.000 a $52.000, aproximadamente.

Problema en Mar del Plata: los vehículos sin seguro

Si bien no hay datos oficiales y es muy complicado hacer el cálculo por la magnitud del parque automotor local, estiman que más de un 40% de los vehículos que circulan en General Pueyrredon no están asegurados. Es común en las noticias de siniestros viales que se de a conocer la información de que alguno de los involucrados circulaba fuera de regla. Una cuestión para atender en el Municipio.