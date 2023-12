Juan Di Matteo se despidió de la gestión al frente del Same

Época de balances en la política y de cambios por elecciones populares, directivas o personales. Juan Di Matteo, ex titular del Same, se despidió de su cargo tras cuatro años de gestión que incluyeron ni más ni menos que la lucha contra el Coronavirus. "Agradezco principalmente el apoyo de mi familia, que en plena pandemia fueron el sostén para no abandonar el barco", comentó el ex funcionario.

A su vez, ponderó el trabajo realizado en el Same que, según su perspectiva, "generó mucho crecimiento en el servicio". Puntualmente, destacó en números algunos logros de su paso por la función: "Se duplicó la capacidad operativa, hoy quedan 10 móviles de calle, 9 bases y casi 140 personas que se siguen capacitando", publicó.

También, le dio lugar a un análisis con cierta polémica. En su posteo mencionó que hubo "comentarios maliciosos de políticos que creen tener impunidad para hablar de todo", aunque finalizó su descargo con buenos augurios par el futuro: "Deseo que el Same MGP siga creciendo y dando lo mejor, como siempre", cerró Juan Di Matteo.