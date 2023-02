Ante el avance de la gripe aviar también toman "precauciones" para evitar contagios de lobos marinos

La muerte de más de 700 lobos marinos en Perú enciende alarmas en el Puerto de Mar del Plata y las autoridades ya tomaron precauciones para evitar la propagación del virus entre los mamíferos que frecuentan la escollera sur y la Banquina de los Pescadores.

Juan Lorenzani, titular de la Fundación Fauna Argentina, se mostró alarmado por la dimensión del impacto que tuvo la gripe aviar en estos mamíferos y reconoció que trabajan para evitar cualquier tipo de contagio entre los lobos marinos que habitan las costas de Mar del Plata. "Estamos al tanto de lo que pasó en Perú. Murieron más de 700 lobos marinos, es un número realmente grande que merece atención", aseguró.

El responsable de la Fundación Fauna Argentina confió que, en Perú, la gripe aviar se transmitió a través de pelícanos y que la mayoría de los lobos marinos que murieron son hembras, por lo que refirió que el impacto en Mar del Plata sería menor, ya que la población que habita en esta latitud es mayormente de machos.

"Estamos atentos a ver si aparecen animales agonizando en la Banquina o en la escollera sur. Ya hablamos con el Consorcio Portuario para poner alguna mampara en la zona para que haya más espacio con la gente que puede ir a verlos. Se está tomando algún tipo de precaución por las dudas, aunque hasta ahora es todo normal y no han aparecido lobos marinos enfermos", confirmó.

En declaraciones a 0223, el activista ambiental también indicó que los equipos de trabajo aúnan esfuerzos para evitar que los lobos marinos salgan de la Banquina de los Pescadores y tomen contacto con la gente en la calle. "Tenemos nuestro protocolo, se trabaja con mascarilla, guantes, alcohol en gel para minimizar riesgos por estar muy cerca de los animales", indicó.

Asimismo, Lorenzani llamó a la población a no manipular a los lobos marinos que salen a las playas y pidió avisar a las autoridades correspondientes. "La recomendación es no acercarse y que se haga un cerco para dejarlos tranquilos. El animal sale a descansar, pero también puede salir porque se siente enfermo y no hay que tocarlos ni obligarlos a volver al mar.

Preocupación en Perú: la gripe aviar mató a más de 700 lobos marinos

La gripe aviar ha matado al menos 716 lobos marinos en Perú, según las autoridades locales, una propagación de la influenza altamente patógena que ha provocado la muerte de millones de aves en el mundo, incluidas miles en el país andino.

Perú reportó en noviembre el primer caso de la influenza viral en aves del norte del país y desde esa fecha ha matado a 63.000 aves, principalmente pelícanos, de acuerdo a datos del servicio forestal y fauna y del control de áreas protegidas.

El jefe de vigilancia del Sernanp, Roberto Gutiérrez, señaló que han registrado, desde mediados de enero, la muerte inusual de muchos lobos marinos. “Hasta la fecha tenemos cerca 716 lobos marinos muertos en siete áreas naturales protegidas de la costa”, dijo en declaraciones a la agencia Reuters.

Del 17 de enero al 13 de febrero, se atendieron 322 alertas de avistamiento de lobos de mar, de las cuales, el 46 % se trataba de lobos de mar débiles o enfermos, el 12 % se trataba de animales muertos y el 17 % de los casos se reportó que los mamíferos regresaron al mar por sus propios medios. La mayoría de estos casos fueron reportados desde Asia, Cerro Azul, Chorrillos, San Antonio y Chilca.

El Perú declaró a fines de noviembre alerta epidemiológica y sanitaria en el país por la influenza aviar y recomendó, entre otras cosas, que las aves sacrificadas sean enterradas con un mínimo de dos metros de profundidad.