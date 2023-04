Kicillof pide que Montenegro termine con la "chicana" de la discriminación: "Acá hay mucha obra provincial"

El gobernador Axel Kicillof aseguró que en Mar del Plata hay “mucha obra provincial” al responder las acusaciones del intendente Guillermo Montenegro y su entorno, que dice la Gobernación “discrimina” a General Pueyrredon en el reparto de fondos por tener una gestión que no pertenece al mismo color político.

“A ver, me perdí... ¿Cuándo le estábamos dando plata, Montenegro decía que no se la dábamos? No sé, habrá que explicarlo es una dialéctica muy compleja”, dijo, en tono irónico, el mandatario, al recordar la firma que rubricó este lunes con Montenegro por el convenio de “Municipios a la obra”, que destina a la ciudad $1.498 millones.

Kicillof ratificó al respecto que “la Provincia tiene una actividad permanente e inversiones muy grandes en la ciudad” y citó los trabajos que se proyectan para La Rambla y la Circunvalación. “Si el intendente ahora lo niega, por lo menos que no niegue de dónde provienen los fondos cuando haga las obras”, reprochó, en diálogo con 0223.

De todos modos, el gobernador, que visitó Mar del Plata para dar el discurso de cierre del tercer Congreso Provincial de la Salud, intentó bajarle el tono a la polémica con la que insisten dirigentes del PRO en la ciudad: “Esto no es una cuestión de polemizar; simplemente a veces uno parece que se tiene que estar defendiendo de este tipo de cosas”.

“Pagamos los sueldos durante la pandemia de todos los municipios. Si uno hubiera querido discriminar, no hubiera habido ni barbijos, ni camisolines, ni respiradores, ni ambulancias, ni el operativo Sol. Uno entonces podría decir, bueno, no mandemos a Mar del Plata, así hay problema de inseguridad y le echamos la culpa al intendente. No es nuestra lógica”, aseveró.

En este sentido, el máximo referente del Ejecutivo provincial se mostró convencido de que “la generosidad y el sentido de federalismo debe ser recíproco” en cualquier gestión. “Nosotros tenemos dirigentes que quieren que le vaya bien a Mar del Plata y no mal para después andar señalando”, reiteró, y aclaró: “Claramente no somos iguales en la gestión, no pensamos igual, y haríamos cosas distintas, pero lo otro que se dice son chicanas que ni vale la pena seguir”.