Invitó a una mujer a ver "Los Extermineitors 2" y lo desvalijaron

Un hombre de 40 años vivió una dramática experiencia luego de invitar a una mujer a su casa del barrio Las Delicias de Rosario a ver "Los extermineitors 2" protagonizada por Emilio Disi y Guillermo Francella: Durante la película, la mujer coordinó junto a tres cómplices el desvalijamiento de la vivienda.

En diálogo con TN, Mariano, la víctima del robo detalló que conoció a "Luli" en un boliche, intercambiaron teléfonos y coordinaron una cita para el sábado. "Tomamos mate, preparamos algo para comer, me dijo que quería tomar un fernet", relató. De acuerdo a la narración de Mariano, tras la cena. “Le dije de poner una película y nos tiramos en el sillón a ver Exterminators 2, con Emilio Disi y Guillermo Francella. Fue ahí, mientras veíamos la película, que percibí algo raro”, recordó.

Durante el encuentro, “Luli” se exhibió de buen humor y desenvuelta. “No hubo nada extraño. Quizá vi otra personalidad en relación a la que había conocido, pero todo normal”, dijo al tiempo que detalló que la joven, de la que no precisó la edad "no soltaba el celular. Estaba inquieta, incómoda, mientras respondía mensajes. Le prestaba poca atención a la película y mantenía su vista en el teléfono. Su concentración hacia lo que transcurría en la pantalla era nula".

Después de la cena, cerca de las 23, Mariano abrió la puerta de su casa para sacar la basura. Pensó en dejarla contra la pared para no abrir la reja que da a la calle. Sin embargo, tras meditarlo apenas algunos segundos, tomó las llaves y dejó la bolsa en el cantero. Cuando giró para ingresar nuevamente a su casa, dos hombres y una mujer lo sorprendieron a los empujones, obligándolo a ingresar en su propiedad. Rápidamente, tras ser golpeado, lo ataron de pies y manos y le colocaron una venda los ojos: “Vi a uno armado. Otro me dijo que si me sacaba la venda era boleta”.

Luli y sus tres cómplices se hicieron con 800 dólares y más de 100 mil pesos, una botella de fernet, un par de zapatillas, un celular una máquina de humo y una de iluminación.