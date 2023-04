Con la intervención del Gobierno, el dólar blue cedió $22 y cotiza a $473

El dólar paralelo cayó este jueves 22 pesos a $473, tras diez días de constante alza, y también bajaron los tipos de cambio financieros, luego de la intervención del Banco Central (BCRA) en los mercados de bonos y cambiarios.

El BCRA terminó la rueda con ventas por US$ 49 millones, superiores a las liquidaciones que por US$ 35,4 millones realizó el sector agroexportador. El saldo positivo de la autoridad monetaria en abril se redujo a unos US$ 187 millones de compras netas en el mercado y en el mes acumula compras por US$ 230 millones.

Una alta fuente de la entidad financiera precisó a Noticias Argentinas que durante la jornada se intervino "menos fuerte" que el martes, y se utilizaron "reservas y bonos". También indicaron que los rumores sobre la renuncia de Miguel Pesce al BCRA fueron "inventados para generar incertidumbre".

En este escenario, la divisa marginal que el martes tocó el máximo histórico de $497 para cerrar en $495, terminó a $473 en la punta vendedora y $468 en la compradora.

En otra jornada de alta volatilidad, la divisa marginal llegó a bajar hasta los $467, para recuperarse sobre el cierre de una accidentada rueda caracterizada por cambios constantes de cotización. La brecha entre el dólar blue y el tipo de cambio oficial bajó hasta el 114,4%, después de llegar a un récord por encima del 120%.

En el mercado negro de divisas, el dólar había registrado el martes una suba de $33, luego de haber rozado los $ 500, la mayor alza en diez meses y alcanzar un máximo histórico intradiario nominal de $497.

En lo que va del año, el dólar blue subió $127, ya que había cerrado el 2022 en $346. Operadores del mercado de cambios opinaron que la toma de ganancias cortas tras niveles récord e importantes intervenciones oficiales mediante ventas de bonos y divisas por parte del BCRA, lograron aplacar la suba del dólar en las plazas alternativas.

Los dólares financieros registraron una tendencia a la baja en medio de una jornada en la que se alivió levemente la fuerte tensión cambiaria de los últimos días, por la decisión del Gobierno a reaccionar en distintos frentes para revertir la corrida.

En la bolsa porteña, el dólar MEP o Bolsa bajó hasta los $446,07 y la brecha con el oficial se ubica en 101,3%. El dólar contado con liquidación se desplomó a $458,11 y el spread con el oficial se ubica en 106,8%.

El dólar Qatar cerró en $456,90 y se posicionó de nuevo debajo de la cotización del blue, y el turista o tarjeta, que se aplica para consumos en el exterior con tarjetas de débito y crédito, se ofreció hasta los $399,79.

El ahorro o dólar solidario, con impuestos opera a $376,94 y el mayorista, que regula el BCRA, subió a $221,55, setenta centavos arriba del cierre anterior.