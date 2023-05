Santoro: “No hay equilibrio fiscal, en el gobierno hay insensibilidad social”

El Frente de Todos rechazó la idea de “cuentas ordenadas” que presentó el gobierno de Guillermo Montenegro en el marco de la Rendición de Cuentas 2022 y aseguró que el equilibrio fiscal se debe a la subejecución de fondos en áreas sensibles como salud, educación y seguridad. “Acá no hay equilibrio fiscal, lo que hay es insensibilidad social”, expuso la titular del bloque, Marina Santoro.

Tras la exposición inicial del secretario de Hacienda, Germán Blanco, ante la Comisión de Hacienda, los concejales del Frente de Todos expusieron sus cuestionamientos en las principales áreas de gestión y bombardearon al funcionario con preguntas tanto de índole técnica como política. Al no ser la mayoría temas de su incumbencia directa, Blanco se comprometió a derivar las consultas a las secretarías y entes respectivos, lo que valió la crítica de la oposición a la modalidad implementada de solo convocar a la Secretaría de Hacienda para que exponga ante los concejales.

La ponderación de las “cuentas ordenas” que presentó Blanco fue uno de los ejes donde mayor énfasis hizo el Frente de Todos, desde donde criticaron la afirmación. “Lo que vemos no es que hay orden en las cuentas, sino insensibilidad. Eso que presentan como equilibrio fiscal en realidad es a base de obras que no se hacen, leche que no se compra y medicamentos que faltan”, aseguró Marina Santoro, luego que se presentaran datos como el 24% de ejecución en la obra pública, del 52% en bienes de consumo y del 24% en bienes de uso.

“Si en un contexto macroeconómico como este te sobra, es al revés, te tendría que faltar. Hay más recaudación en seguridad e higiene, más fondos recibidos de Provincia de lo que se esperaba, pero hay una subejecución en áreas muy sensibles como educación salud y seguridad”, agregó la titular del bloque opositor, quien aclaró no estar en contra del uso de instrumentos financieros para enfrentar la inflación, sino que ello, en este caso, implica la no ejecución de partidas.

“Vemos una diferencia enorme entre lo que se planificó y lo que se ejecutó. El concepto de orden debería incluir cumplir con aquellos compromisos que figuran en el presupuesto”, planteó por su lado Virginia Sívori. De profesión economista, hizo un puntilloso análisis técnico de la Rendición de Cuentas 2022, donde remarcó que más allá del superávit presupuestario, hubo un déficit financiero de más de 600 millones de pesos.

Por otro lado, la concejala reveló una presunta maniobra del Ejecutivo para lograr superávit en los entes descentralizados. Según expuso, entre el 30 y 31 de diciembre de 2022, el intendente Montenegro emitió una serie de decretos a través de los cuales derivó fondos de la Administración Central a los entes descentralizados, para así ampliar las partidas y poder presentar un superávit. Le emisión de los decretos fue reconocida por Blanco, quien explicó que la ampliación presupuestaria es una atribución contemplada en la Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM), la cual se puede realizar cuando “se verifique que el total de recursos ordinarios sin afectación superaron las pautas previstas en el Presupuesto”. Ello, justificó, ocurrió en este caso.

Educación, Salud y Seguridad

Si bien la sesión se dio en el marco de la Comisión de Hacienda, en la misma se presentaron todos los concejales del Frente de Todos, cada uno de los cuales expuso críticas en sus las áreas donde se especializan. Por caso, Vito Amalfitano apuntó contra la subejecución de partidas para el mantenimiento del Estadio Minella, como así también en el área de Seguridad.

Mariana Cuesta, presidenta de la Comisión de Educación, expuso la subejecución de partidas educativas, como el caso de $40 millones que no se utilizaron para la compra de bienes de consumo como alimentos y productos de limpieza. Además, ofreció un listado de obras públicas no llevadas adelante como la construcción del Jardín de Infantes N°24 (58 millones), de la Escuela Secundaria N°204 (49 millones), el cambio de cubiertas de la Primaria N°3 (17 millones), la ampliación de la Primaria N°5 (58 millones), la ampliación de la Primaria N°9 (75 millones) y la ampliación de la Escuela de Danzas (29 millones), entre otras.

“Hacer política es fijar prioridades y en la Rendición de Cuentas vemos en qué han ejecutado. Hay mucha subejecución en las metas, en los bienes de consumo y en obras relacionadas con salud y desarrollo social, cuando hay necesidades imperiosas”, balanceó Roberto Gandolfi, titular de la Comisión de Salud, quien también se explayó al respecto.

Tras la exposición del número 2 de la CGT local, el concejal Miguel Guglielmotti, sobre las escasas partidas con que cuenta la Secretaría de Desarrollo Productivo, Sol de la Torre fue más allá de lo manifestado por su compañeros de bloque respecto a la subejecución de partidas: “lo que para ustedes es equilibrio fiscal, para nosotros es un incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Quien tomó la lanza fue el concejal Fernando Muro (Pro), quien remarcó que el incumplimiento de deberes de funcionario público está tipificado como un delito, lo que no puede ser empleado en este caso. “Esta acusación es una calumnia, que es otro delito”, le advirtió a de la Torre.

En tanto, la respuesta de Blanco a una pregunta de Marianela Romero (UCR) generó comentarios positivos en el Frente de Todos: la concejala indagó sobre si era cierto que la Municipalidad percibió más fondos de Provincia que los que se habían calculado originalmente, lo que fue convalidado por el funcionario, en un marco donde el gobierno insiste en la presunta “discriminación” del gobernador Kicillof para con Mar del Plata. “Se recibieron 3 mil millones de pesos de recursos tributarios por encima de la previsión presupuestaria”, detalló el secretario.

Finalmente, Horacio Taccone (Acción Marplatense) sugirió tomar algunas medidas para afrontar las dificultades para la realización de las licitaciones, como el acortamiento de los plazos de pago de los proveedores. También hizo consideraciones sobre el debate respecto al contrapunto entre equilibrio fiscal y subejecución: alertó que la “deuda social y las necesidades de los vecinos” son una prioridad, donde “es muy justo e imprescindible encontrar un equilibrio”.

El debate continuará el próximo miércoles, cuando se realice una reunión conjunta entre las comisiones de Hacienda y Ambiente, donde se analizará la Rendición de Cuentas de Osse.