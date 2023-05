Camino allanado para el oficialismo: aprueban en comisión la Rendición de Cuentas 2022

La Comisión de Hacienda del Concejo Deliberante aprobó por mayoría la Rendición de Cuentas 2022 de la Administración Central y los cuatro entes descentralizados, donde el oficialismo sumó los apoyos claves del presidente de la comisión, Nicolás Lauría, y el concejal Horacio Taccone, de Acción Marplatense. El Frente de Todos, por su lado, votó en contra con fuertes críticas hacia el gobierno de Guillermo Montenegro.

“La Rendición de Cuentas responde a los objetivos que venimos planteando junto al intendente de tener las cuentas públicas ordenadas y la eficiencia en los recursos estableciendo prioridades con la situación económica que vive el país”, expuso Agustín Neme (Pro). Al igual que ya lo había remarcado el secretario de Hacienda, Germán Blanco, el edil también apuntó a las complicaciones generadas por el contexto macroeconómico: “en 2022 esperábamos una inflación del 33%, pero llegó al 95% y eso obliga a tomar medidas permanentemente”.

Otra es la mirada que ofreció el Frente de Todos. “No estamos de acuerdo en la manera en que se administraron los recursos en 2022. Se usa la palabra cuentas ordenadas para disimular una falta de gestión importante”, planteó Virginia Sïvori, para quien “hay una subejecución de partidas importantes en áreas centrales como Salud, Educación y Seguridad, una no realización de obras importantes cuando había recursos y se tomó la decisión de no hacerlo”. También volvió a apuntar contra “el abuso en el uso de herramientas financieras”, en referencia a los $780 millones dispuestos en fondos comunes de inversión y plazos fijos con los que la Comuna cerró el año, en lugar de ejecutarlos.

Un enfoque alternativo ofreció Acción Marplatense, desde donde se priorizó un análisis técnico y no político de la Rendición de Cuentas. “No encontramos nada ilícito y nada ilegal, por ese motivo la vamos a acompañar. No sin remarcar que acá no estamos aprobando una gestión, si tuviéramos que votar una gestión, lo haríamos negativo”, advirtió Horacio Taccone al informar el voto a favor del bloque vecinalista. Finalmente, sin ofrecer argumentos, Nicolás Lauría también votó a favor de los expedientes, sumando 6 votos a favor y 3 en contra.

La semana pasada, también había sido aprobada en comisión la Rendición de Cuentas 2023 de Osse, por lo que ahora todos los expedientes serán debatidos en la próxima sesión del Concejo Deliberante. Dado el apoyo de Acción Marplatense y Lauría, se da por descontado que los proyectos serán aprobados, por lo que luego serán elevados al Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires para su estudio pormenorizado.

En la Rendición de Cuentas 2022 el gobierno informó un crecimiento considerable del Presupuesto producto de la inflación. El Presupuesto 2022 aprobado en marzo por los concejales había sido fijado en $35.719 millones para la Administración Central (sin contar los entes descentralizados), mientras que producto de las modificaciones incorporadas a lo largo del año finalmente cerró en $42.681 millones. Esos $6.962 millones representan un incremento del 19%, una escalada impulsada por la inflación del 94,8% registrada por el Indec el año pasado, que rompió con todas las proyecciones previstas.

A su vez, los recursos efectivamente ingresados a la Comuna ascendieron a $37.275 millones, lo que significan $1.556 millones más de lo estimado, aunque representativo del 87,33% del cálculo de recursos final previsto. Así entonces, los recursos efectivamente percibidos durante el ejercicio, resultaron ser un 12,67% menor que los recursos presupuestados.