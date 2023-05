Brandon Romero: se conformó el jurado y este martes comienzan las testimoniales

Más de diez horas llevó este lunes la selección de los doce jurados titulares y cuatro suplentes que definirán si el policía Pedro Arcángel Bogado es culpable del delito de homicidio agravado por el empleo de arma de fuego o actuó en legítima defensa cuando en julio de 2020 mató de siete disparos a Brandon Romero en la ruta 226.

En virtud de la demora, se acordó que los alegatos de apertura donde las partes harán sus lineamientos de trabajo comiencen el martes a las nueve de la mañana: comenzará el abogado César Sivo como representante del particular damnificado –ya que el Ministerio Público Fiscal impulsó el sobreseimiento y el cierre de la causa al considerar fue un hecho de legítima defensa- y luego será el turno del abogado defensor Martín Bernat.

A continuación, empezará el paso de los testigos y en primer turno lo hará Romina Vergara, mamá de la víctima. Si bien estaban previstas testimoniales hasta el jueves, es posible que la demora inicial haga extender la presencia de testigos un día más. “Está la posibilidad que se acuerde desestimar a algunos de ellos”, dijo una fuente judicial a 0223.

Acompañamiento, corte y reclamo

Con un vallado y el corte de tránsito dispuesto en la esquina de La Rioja y Bolívar, la actividad en el primer piso del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil donde se realiza el debate, comenzó cerca de las nueve de la mañana bajo la dirección del Juez Juan Manuel Sueyro.

Esos primeros momentos estuvieron marcados por tres momentos de cierta tensión: la llegada de organizaciones que acompañan a la familia del panadero de 18 años asesinado y el impedimento de acercarse hasta la puerta del edificio, el ingreso del imputado a pie y su paso frente a los manifestantes; y una descompensación de la mamá de Romero que derivó en una suerte de forcejeo entre su abogado y un efectivo policial.

A partir de un listado elaborado por los familiares de Romero, familiares de víctimas de gatillo fácil de distintos puntos del país que llegaron a la ciudad pudieron atravesar el vallado para acompañar a los allegados de Brandon mientras que miembros de organizaciones sociales y políticas quedaron tras el vallado que custodió personal policial.

Bogado llegó diez minutos antes de las nueve de la mañana al lugar e ingresó caminando tras escuchar varios insultos por parte de los manifestantes que lo reconocieron a unos pocos metros del acceso del edificio. Durante el receso de media mañana, algunas de las personas -a ambos lados del vallado- también cuestionaron a los abogados defensores del imputado por la tarea que llevan adelante.

Tras el arribo del acusado, Romina Vergara entró en una crisis de llanto y fue contenida por las personas que la acompañaban, aunque los gritos desde la calle hicieron que se suspendiera momentáneamente la audiencia preliminar. Allí fue cuando el abogado César Sivo le pidió a uno de los efectivos una silla para la mujer y mantuvo un cruce de palabras con algunos de ellos que no querían sacarla. “Uno me empezó a increpar, me metió tres pechazos y me preguntaba quién era. No puedo creer que un policía agreda al abogado de la acusación, nunca me pasó algo así y por supuesto lo voy a denunciar”, dijo el profesional a este medio.

El hecho

La madrugada del 5 de julio de 2020 en la ruta 226, en inmediaciones de la rotonda del Hipódromo, el policía Pedro Arcángel Bogado vació el cargador de su arma reglamentaria y mató, de siete disparos, a Brandon Romero. Las circunstancias previas y la dinámica registrada son, desde ese momento, el nudo central en debate.

Bogado sostuvo desde un primer momento que varias personas en dos motos lo sorprendieron con fines de robo y que él se defendió tras realizar una maniobra evasiva, detener la marcha y buscar el arma. La presencia de un par de rodados en la zona quedó acreditada a través de distintas imágenes de cámaras de seguridad.

El policía sostuvo que uno de los ocupantes se bajó de la moto y le gritó al otro que lo mate, por lo que efectuó varios disparos. Siete de esos balazos dieron en el cuerpo de Romero –un joven que no registraba antecedentes penales ni conflictos previos con la ley- y otro hirió al conductor de la moto. Ese otro joven es Kevin Farías, quien si registra antecedentes y se encuentra detenido.

Las heridas de Farias, detenido apenas un par de días después, y el relato de Bogado fueron consistentes para el fiscal Alejandro Pelegrinelli que pidió el sobreseimiento al considerar que vació el cargador de su pistola en defensa de su vida y en conocimiento “del peligro que corrían sus bienes e integridad física”. Ante el reclamo de los familiares de Romero, la fiscalía general designó a los fiscales David Bruna y Fernando Berlingeri para acompañar la instrucción y luego acompañó el pedido de sobreseimiento que hicieron los tres funcionarios.

Sin embargo, el Juez de Garantías Saúl Errandonea rechazó el mismo y elevó la causa a juicio oral, aunque la acusación será sostenida solamente por el particular damnificado.