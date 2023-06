En barrios populares, las mujeres dedican 8 horas y media por día a tareas no remuneradas

En las barriadas populares, las mujeres dedican un promedio de 8 horas y media por día a tareas no remuneradas, el doble de lo estipulado por el Indec en aglomerados urbanos. Esa es una de las principales conclusiones que arrojó un estudio sobre condiciones socioeconómicas, uso del tiempo de las mujeres y personas travestis-trans en barrios populares, informe realizado por el Observatorio de Géneros y Políticas Públicas y la Secretaría de Integración Socio Urbana del Ministerio de Desarrollo Social.

El relevamiento da cuenta también de que, más allá de la carga de trabajo, las mujeres de esa población estudiada deben sortear diversas dificultades en el acceso a los servicios básicos, como es el caso de la educación: por la falta de vacantes en jardines de infantes para niños y niñas menores de 4 años, el 75% de los hijos e hijas de las consultadas no asisten a establecimientos educativos, por lo que quedan a cargo de sus madres.

Otro dato revelador es que si bien la gran mayoría son responsables de hogar, apenas un tercio tienen un trabajo remunerado, y tienen una participación cercana al 80% dentro de organizaciones y movimientos sociales. “A partir de este estudio podemos concluir que es necesario seguir fortaleciendo políticas como las que lleva adelante la Secretaría de Integración Sociourbana, que permite la integración de los barrios populares, el acceso a los servicios, y también políticas que estén orientadas hacia garantizar ingresos, un trabajo con ingresos”, analizó Victoria Freire, coordinadora del Observatorio de Género y Políticas Públicas, ante la consulta de 0223.

Si bien Freire explicó que la mayoría de las mujeres consultadas tienen algún tipo de asistencia por parte del Estado que les permite subsistir, en el caso de la Asignación Universal por Hijo “está dedicado fundamentalmente a niños y niñas”, mientras que al programa Potenciar Trabajo, accede “solo una pequeña porción de la población”. En este contexto, subrayó que promover las tareas y los trabajos de la economía popular es “una de las salidas más importantes”, junto a otras políticas que permitan la autonomía económica de las mujeres en los barrios populares.

Respecto del rol del hombre la conformación de estos grupos familiares en particular, Freire precisó que, a diferencia de las mujeres, más del 70% cuenta con trabajo remunerado.

Para Cintia Romero, referenta social de la rama de construcción del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y que también participó del estudio, el informe no aporta sólo un número, sino que muestra una realidad: “Somos las más excluidas del Estado, de la sociedad”. “En mi caso trabajo dentro de la rama construcción y hoy recién después de 15 años, el 25% tenemos posibilidad de hacerlo porque ese espacio siempre fue para los varones”, reflejó.

Romero dijo que si bien el 87% de las mujeres encuestadas son sostén de hogar, “son las que menos cobran y las que menos posibilidad de salir a trabajar porque si salen a trabajar no pueden pagar una niñera, y si pagan una niñera no alcanzan a comer”. En este contexto, agregó, prácticamente no queda tiempo para momentos de ocio. “Tenemos el triple de jornada laboral”, recalcó.