Paro nacional de colectivos por 48 horas: ¿afecta a Mar del Plata?

La conducción local y nacional de la UTA aún no están de acuerdo por su posición ante una medida de fuerza. Foto ilustrativa: 0223.

Este miércoles se define en la Ciudad de Buenos Aires si hay paro de colectivos, que de concretarse, sería el jueves 22 y viernes 23 de junio en todo el país. Si bien la audiencia clave será a las 16 en el Ministerio de Trabajo, los dos sectores en pugna de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en Mar del Plata mantienen posiciones diversas y no se sabe si habrá transporte en la ciudad.

Desde la UTA que conduce a nivel nacional Roberto Fernández, explicaron a 0223 que luego de las negociaciones salariales en las que intervino la semana pasada la provincia de Buenos Aires, si se dicta un paro nacional, "hasta el momento se trabaja con normalidad en Mar del Plata" y que "si surge alguna novedad, será informada esta tarde".

Pero desde la Agrupación Juan Manuel Palacios, que lidera el gremio de choferes a nivel local, aclararon a este medio que aún no se sabe si habrá colectivos. "Las cuestiones de Mar del Plata la manejamos en nuestra localidad. Tal como pasó la otra semana, a nivel nacional lanzaron un paro pero nosotros no lo acatamos. De nuestra parte no está confirmado", señalaron

Este miércoles a las 16 es la audiencia de cuarto intermedio en la que autoridades del Ministerio de Trabajo de la Nación junto a los dirigentes gremiales y empresarios del sector intentarán sellar un acuerdo y así destrabar un paro por 48 horas que afectará a miles de pasajeros.

La semana pasada, la UTA había proclamado paro de colectivos para el martes, pero la medida se levantó cuando el Ministerio de Transporte de la Nación emitió una resolución de última hora para reconocer el reclamo salarial e instar a las empresas a pagarlo con fondos aportados por el Estado.