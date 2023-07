El nuevo mensaje de Montenegro al Concejo, el primer debate y la advertencia

Tres proyectos en medio de la campaña

Contra todos los manuales sobre campañas políticas, el intendente Guillermo Montenegro terminará la próxima semana de completar la presentación de un paquete de tres proyectos de ordenanzas que abordan temas de relevancia social en medio del inicio de la campaña electoral. A los ya conocidos sobre una semi privatización del Estacionamiento Medido -con la posibilidad de ampliar a futuro la zona habilitada y de implementar aumentos periódicos de la tarifa- y la concesión de la publicidad en la vía pública, por estas horas el Ejecutivo termina de detallar un último para reorganizar el sistema de carga y descarga en zonas comerciales.

Actualmente, el sistema de carga y descarga está regulado principalmente por la Ordenanza 14.685, aunque solo afecta a la zona centro comprendida por Salta, Avenida Luro, Boulevard Patricio Peralta Ramos y Avenida Colón. El servicio de abastecimiento comercial se puede realizar durante las 24 horas en los últimos 14 metros de la calzada, en aquellos lugares donde no exista régimen de estacionamiento reservado o acceso a garages o cocheras. En el resto de la ciudad rigen in sinfín de ordenanzas que autorizan permisos particulares.

Los rumores sobre la inminencia de la presentación de los proyectos sobre publicidad y Estacionamiento Medido estaban instalados hace meses en los pasillos del Concejo Deliberante, si bien todo se manejó con extrema cautela hasta último momento. El tercero, directamente estaba fuera de las proyecciones. La sorpresa, admiten desde la oposición, no fue tanto por los proyectos en sí, sino por el contexto político.

“Estamos demostrando que seguimos ocupados en la gestión de la ciudad, buscando resolver problemas y aportando soluciones y mejoras”, explicaron desde el oficialismo sobre los motivos que los llevaron a presentar los temas en medio de la campaña. La postura también asume un mensaje implícito: piensan en la continuidad del gobierno tras el 10 de diciembre, ya que todos los proyectos son para implementarse desde 2024.

Es que además, la actual correlación de fuerzas en el Concejo Deliberante obligaría al gobierno a consensuar los proyectos -principalmente los dos primeros- con alguno de los bloques de la oposición. Ello cambiaría drásticamente con la renovación de concejal tras las elecciones, donde Juntos aspira a la mayoría propia, lo que obtendrá en caso de lograr cinco de las doce bancas en juego.

El Ejecutivo va por un nuevo esquema en la carga y descarga para abastecimiento comercial. Foto: 0223.

Sin mujeres y sin Juntos: se realizó el primer debate de candidatos

Organizado por el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires – Distrito IX- se realizó este viernes el primer debate de candidatos marplatense, con la presencia de seis aspirantes a la intendencia y de uno a la Legislatura. Las ausencias también fueron la nota de la jornada: tanto del oficialismo como de las mujeres. Es que a la escasez de mujeres precandidatas a intendenta -solo hay 3 en las 15 listas presentadas-, se sumó que ninguna de ellas se presentó en el debate, que en rigor fue una exposición individual.

El lugar de Fernanda Raverta fue ocupado por Gustavo Pulti, quien apunta a una banca de diputado provincial en la lista seccional de Unión por la Patria, si bien habló en representación del frente local Encuentro Marplatense. “Hay que gestionar día a día para que los marplatenses vivan mejor. Esa es nuestra coincidencia con Raverta. Hoy el municipio no acciona. Se abandona en vez de hacer. Abandonan barrios, planes y obras. Nos tenemos que encontrar para construir una mayoría por Mar del Plata”, dijo, donde prevaleció el tono critico hacia la gestión de Montenegro.

Otro de los asistentes relevantes fue el candidato a intendente de La Libertad Avanza, Rolando Demaio, en lo que fue su primera exposición pública. “Mar del Plata precisa de una dirigencia con visión que sepa que rumbo estratégico aplicar, que busque el desarrollo integral de todos a través del dialogo y el respeto. Estoy dispuesto a romper el status quo que tiene a la ciudad estacada y apagada hace años”, planteó. A su vez, destacó tres ejes de gestión: un Estado municipal eficiente, una Mar del Plata productiva y revalorizar el perfil turístico de la ciudad”.

Al encuentro también asistieron uno de los dos precandidatos del Frente de Izquierda y los Trabajadores, Alejandro Martínez; Marcos Pascuán del Nuevo MAS, Rodrigo Blanco de Libres del Sur, Osvaldo Alonso del Movimiento de Integración Fedeal y Daniel Tunoni de Principios y Valores.

Tunoni, Pulti, Martínez, Demaio, Blanco, Alonso y Pascuán, los asistentes a la jornada.

Redoblan la apuesta

Tras impugnar ante la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires la adhesión de boleta de Encuentro Marplatense a la de Unión por la Patria (UP), el dirigente Álvaro Fanproyen brindó una conferencia de prensa donde aseguró que irá hasta las últimas consecuencias y advirtió que, en caso que el reclamo sea desoído por la Junta Electoral, apelará hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia. "Vamos a pedir la suspensión de las elecciones en Mar del Plata", adelantó, al respecto.

Previamente, el abogado Fernando Guerrico explicó las consideraciones legales que sustentan la postura, centralmente ante el presunto incumplimiento del Decreto 267/19, reglamentario de la Ley Electoral provincial, donde se detalla que “no se admitirán pactos de adhesión de boletas entre diferentes agrupaciones políticas, tanto para las elecciones primarias como para las elecciones generales”. Sobre el estado del expediente, detalló que la Junta Electoral ya le dio giro a UP, donde se espera la respuesta. En su momento, la Junta Electoral de UP había avalado la adhesión, en base al Decreto Nacional 259/19 que reglamenta la Ley Electoral nacional y habilita la adhesión de boletas en categorías donde no participa uno de los frentes.

Sin dar nombres, el letrado aseguró que previo a la presentación se asesoraron con "reconocidos constitucionalistas", quienes avalaron la interpretación que impulso este grupo de afiliados al PJ. "La única forma que la Junta falle en contra es por las presiones de La Cámpora", concluyó Franpoyen, quien aclaro que no es candidato a ningún cargo, pese a que inicialmente desde Hacemos por Nuestro País, de Juan Schiaretti, se había informado que iría de primer candidato a diputado provincial por la Quinta Sección.

Guerrico y Fanproyen dieron detalles sobre la impugnación.

Osse le facilita saldar una deuda a la Unmdp

La empresa sanitaria estatal solicitó al Concejo Deliberante que convalide una resolución donde autorizó otorgar un Plan de pagos Especial de Contado para que la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp) salde sus deudas por el servicio sanitario.

La institución accederá a una bonificación del 90% sobre intereses y actualizaciones, para la deuda que mantienen las cuentas perteneciente a la institución, como así también la baja de los períodos adeudados que prescribieron, por haber pasado 5 años. En la documentación elevada no se detalló el monto e la deuda totalizada.

Para tomar tal decisión, Osse destacó que la Unmdp “cumple un rol de gran importancia en nuestra ciudad, no sólo por su labor académica, sino también por su función social como organizadora de recursos humanos”. La gestión la había iniciado tiempo atrás el secretario de Administración Financiera y Coordinación de Gabinete, el contador público Osvaldo De Felipe y alcanza a 12 cuentas pertenecientes a la universidad pública local.