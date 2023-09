La familia de Gabriel Aramayo repudió la sentencia del juicio: "Acá sólo se escucharon mentiras"

La familia de Gabriel Aramayo repudió la sentencia que dio a conocer este viernes el Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de Mar del Plata, en la que se condenó solamente a uno de los tres acusados por el homicidio del joven de 29 años ocurrido en junio de 2020, y adelantó que apelará el veredicto.

Después de escuchar la condena a 15 años de prisión para Franco "Curly" Altamiranda, el papá de Gabriel consideró que “no se hizo Justicia” e insistió que su hijo fue víctima de una “banda de 6 o 7 delincuentes”. “Detuvieron a un par y al resto los dejaron libres. Seguiremos peleando por Justicia. Ellos planearon siempre matar a un ciudadano”, sostuvo, en declaraciones a 0223.

“Estos asesinos querían agarrar a cualquier chico que pasara por la avenida Polonia para matarlo y sacarle las cosas, y Gabriel trabajaba en la pizzería, entraba a la tarde y salía a las 12, y justo ese día fue por ahí, lo atacaron sin piedad y lo asesinaron por una moto. Nada más por una moto. Queremos Justicia por todo, ojalá que a ningún ciudadano le pase esto”, expresó Luis Aramayo.

La familia de Gabriel Aramayo, junto a su abogada. Foto: 0223.

La víctima, de 29 años, murió el 14 de junio de 2020 tras permanecer cinco días en coma en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), luego de sufrir un traumatismo de cráneo al caer de su moto cuando fue interceptado en un robo piraña en inmediaciones de Polonia y Ortíz de Zárate cuando regresaba de trabajar.

Si bien en un primer momento también se detuvo a dos menores que participaron del ataque que se registró en pleno Aislamiento Social Preventivo Obligatorio por la pandemia de coronavirus, ambos eran no punibles porque no alcanzan los 16 años de edad y quedaron en libertad. Otro mayor del que no se pudo constatar su participación en el hecho también fue sobreseído.

“Mami, mi patrón me cambia a la noche, yo no quiero ir”

Después de la sentencia que leyeron los jueces Gustavo Fissore, Alfredo Deleonardis y Juan Galarreta, la mamá de Gabriel también dio un testimonio desgarrador en donde recordó la última conversación que mantuvo con su hijo.

“Él me llamó y me dijo: ‘Mami, mi patrón me cambia a la noche, yo no quiero ir’, y yo le dije no vayas, pero Gabriel quería trabajar, tener su plata para sus cosas y entonces le dije ‘hace lo que vos sientas, mi hijo’, y de ahí no lo vi más. Esas son las últimas palabras que tengo de él”, aseguró Marta.

La mujer insistió en que muchos de los testigos que pasaron por el juicio declararon bajo las presiones de amenazas. “Acá en el juicio vi todas mentiras. Después vinieron amenazados, hasta a mí me amenazaron, pero dejo todo en las manos de Dios, él va a hacer el juicio que corresponda”, afirmó.

“Todo el mundo sabe quién son estas personas y cómo andan con armas, y yo voy a seguir pidiendo Justicia por mi hijo, por mi único hijo. Yo lo crie con esfuerzo, con trabajo, con todo, somos una familia trabajadora y me lo mataron de la peor forma”, lamentó la mamá de Gabriel.

Ruth, la hermana del joven, también señaló que “se notaba que todas las personas que venían a declarar estaban amenazadas”. “Dios va a hacer Justicia, y nosotros creemos en la Justicia y vamos a apelar. Sabemos que nadie nos va a devolver a nuestro hermano pero vamos a pelear hasta el último momento”, garantizó.