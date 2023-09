Crimen de Gabriel Aramayo: "La jurisprudencia garantista no asegura nada para las víctimas"

La abogada Daniela Gutiérrez reconoció que será “muy difícil dar vuelta el resultado” del juicio por el crimen de Gabriel Aramayo pero confirmó que trabajará junto a la familia de la víctima y el Ministerio Público Fiscal para apelar la sentencia que condenó a 15 años de prisión a "Curly" Altamiranda y dejó absueltos a otros dos acusados.

Tras escuchar la sentencia que dieron a conocer el viernes jueces Gustavo Fissore, Alfredo Deleonardis y Juan Galarreta, la letrada del particular damnificado se mostró muy disconforme y apuntó contra la “jurisprudencia garantista”.

“Trataremos de dar vuelta este resultado. Sabemos que es muy difícil, hay dudas razonables y objetivas y además conocemos la jurisprudencia garantista. Lamentablemente, esas mismas garantías no están aseguradas para las víctimas de los procesos judiciales”, reprochó Gutiérrez, en declaraciones a 0223.

La abogada Gutiérrez, y el fiscal Leandro Arévalo. Foto: 0223.

De hecho, la abogada adelantó que parte de este planteo es el que fundará en la próxima instancia de apelación para lograr que Sergio Urbistondo (37) y Claudio “Pirulo” Altamiranda (22) también sean condenados por el homicidio de Aramayo. “Vamos a tratar de que se escuche y respete la voz de las víctimas”, confirmó, y aclaró: “La familia desea apelar y yo estoy para acompañar las decisiones que ellos tomen”.

La víctima, de 29 años, murió el 14 de junio de 2020 tras permanecer cinco días en coma en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), luego de sufrir un traumatismo de cráneo al caer de su moto cuando fue interceptado en un robo piraña en inmediaciones de Polonia y Ortíz de Zárate cuando regresaba de trabajar.

Si bien en un primer momento también se detuvo a dos menores que participaron del ataque que se registró en pleno Aislamiento Social Preventivo Obligatorio por la pandemia de coronavirus, ambos eran no punibles porque no alcanzan los 16 años de edad y quedaron en libertad. Otro mayor del que no se pudo constatar su participación en el hecho también fue sobreseído.

Galarreta, uno de los jueces que firmó el fallo del viernes, también fue cuestionado en los últimos días por la familia balcarceña de Melina Briz, después que le concediera al femicida Ariel Troncoso el beneficio para salir de la cárcel de Batán y acceder al régimen semiabierto conocido como “Casas por cárceles”.

“Me gustaría que los jueces apliquen las penas como corresponde, que si hay una pena a 18 años de prisión que sea de efectivo cumplimiento y que no haya beneficios en el medio. Las víctimas no tenemos ningún beneficio. Estaría bueno que también piensen un poquito en el dolor de la familia”, había dicho Silvana, la hermana de Melina, en una entrevista con este medio.

En abril de 2015, Troncoso fue condenado a 18 años de prisión por el Tribunal Oral en lo Criminal 4 de Mar del Plata bajo la figura de “homicidio simple”. El brutal crimen se produjo el 10 de febrero de 2012, poco antes del “Día de los Enamorados”. Después de tres días, a Briz la encontraron a 40 kilómetros de su casa, a la vera de la ruta 55, cerca de la localidad de Mechongué. El cadáver estaba desnudo, cubierto por cal y tapado con ramas. Además, tenía signos de haber sido estrangulada y presentaba heridas en las muñecas. Durante la búsqueda, el femicida, que le llevaba 22 años de diferencia a su víctima, fue a ver un partido y se hizo pasar por ella mandando mensajes de texto.