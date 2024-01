Kimberley se quiere traer algo de 25 de Mayo

Mariano Mignini sabe que es importante no perder en 25 de Mayo para definir la serie en casa. (Foto: Prensa Kimberley)

A paso firme sigue Kimberley en el Regional Amateur, pero cada instancia que supera, el rival que viene es más exigente. Después de dejar en el camino sin problemas a Velense, con triunfos a domicilio y en casa, el conjunto de Mariano Mignini visita a las 20.30 a Argentinos de 25 de Mayo por los cuartos de final de la Región Pampeana Sur, con el objetivo de sumar para luego cerrar la lave en Polonia y Vértiz.

El 2024 arranca movido para Kimberley que, a pocos días de haberse iniciado, ya le presentan el primer desafío de cara al ascenso al b. En esta ocasión será ante un viejo conocido del equipo marplatense al que ya ha enfrentado en el ya extinto Federal B y Copa Argentina. A raíz de ello, el receso fue corto y las prácticas volvieron rápidamente a la Villa Deportiva de Polonia y Vértiz donde el cuerpo técnico y el plantel se reencontraron para esta instancia de playoffs que se definirá el próximo miércoles en el "José Alberto Valle".

Para este partido en particular, Mignini tuvo buenas y malas noticias. Las primeras fueron las vueltas de Nahuel Roselli, Sebastián Chávez y Diego Martínez. Los tres habían padecido lesiones musculares en el primera fase del torneo pero ya están a disposición para los encuentros ante el "Decano". En contraposición, sufrió dos bajas. Una, la más sensible, es la de Bruno Mariani que partió hacia Villa San Carlos y no será parte de la lista de convocados y el otro, sin tanto rodaje, es Franco Daranno que continuará su carrera en la UAI Urquiza.

Con este panorama, y el resto de plantel a disposición, la lista de los que partieron este viernes en búsqueda de un resultado favorable para liquidar la serie en casa está compuesta por 19 fútbolistas pero sin certezas del once inicial. La nómina cuenta con los arqueros Nicolás Báez y Mateo Parín; los defensores Gastón Gómez, Tomás Loscalso, Mateo Rinaldi,Santos Bacigalupe, Franco Mañas, Leandro Páez; en el medio están Roselli, Agustín Vázquez, Damián Luengo, Leonel Iriarte, Sebastián Chávez y Santiago Vásquez; y en ataque las variantes son Ever Ullúa, Diego Martínez, Marco Miori, Ezequiel Goiburu y Matías Gómez.

El encuentro comenzará a las 20:30 y se disputará en "El Coloso" (de 1 y 27) de la localidad de 25 de Mayo y será arbitrado por Marcos Liuzzi de Ayacucho.