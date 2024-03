Mirtha Legrand le respondió a Milei: "“No corresponde, da temor expresarte"

Luego que en la #Mesaza Mirtha Legrand lamente el posible cierre del cine Gaumont y abra el debate sobre las políticas de desguace del Incaa, el presidente Javier Milei no dudó en salir al cruce y retuiteó un mensaje donde el periodista Julio Burdman proponía que la diva compre la sala para garantizar que continúe abierta. Finalmente, la "Reina Madre" de la TV argentina decidió responderle con dureza.

“No corresponde. Decir que debo comprar el cine es ridículo, es ridículo. ¿Sabés qué? Da como cierto temor a expresarte. Si cada cosa que vas a decir que no le gusta mucho al Gobierno te la van a retrucar... es desagradable”, lamentó la Diva de los almuerzos en diálogo con Desperezate.

Y completó: “Me sorprendió mucho cuando reaccionaron así. No sé si fue gente a favor del Gobierno o no. Yo no estoy en contra de este Gobierno porque toma represalias y es muy desagradable”.

Este sábado, al aire de su programa, Mirtha Legrand se mostró angustiada por el posible cierre del cine Gaumont y el recorte de fondos para el Incaa. “¿Qué puede costar mantenerlo? Yo fui hace poco y está espléndido, en muy buenas condiciones”, opinó sobre la decisión del Gobierno.

“Que no cierre el Gaumont. La gente del ambiente tenemos que hacer fuerza y hacer algo”, pidió “La Chiqui”. “Si había alguno que robaba, bueno, afuera, no le des más crédito”, agregó ella.

Incluso, la protagonista de "Los martes orquídeas" recordó a su hermano José Martínez Suárez que murió en agosto de 2019. “Él era un hombre de cine, Presidente del Festival de Mar del Plata. Tenía un auto con chofer que lo pasaba a buscar todos los días, pero nunca lo usó. Se iba en el colectivo”, lanzó para destacar la decisión de su ser querido.

“Hay que reconocer las películas que pasaron en los festivales y tuvieron premios. Es un orgullo para la Argentina. Da una sensación de rencor, de no querer al cine argentino, de no valorarlo”, cerró

Así las cosas, Mirtha se suma a la lista de figuras del espectáculo atacadas por el Presidente por disentir con sus ideas libertarias.