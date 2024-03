El Inareps realizó una jornada para conmemorar el Día Nacional de la Rehabilitación

El pasado sábado 23 de marzo se celebró el Día Internacional de la Rehabilitación y desde el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (Inareps) conmemoraron dicha fecha con una jornada llevada a cabo frente a la Catedral. Durante la misma, 0223 mantuvo diálogo con Romina Casado, integrante del Servicio de Educación Física de la institución, quien relató sobre las actividades realizadas, los tratamientos que se brindan, y de los recortes por parte del Gobierno nacional.

“Quisimos hacer una jornada de visibilización para que la comunidad en general conozca la institución”, por lo cual se presentó todo el Departamento de Rehabilitación: Fonoaudiología y Nutrición, que comunicó sobre la importancia de la difagia y de los alimentos de riesgo y su peligrosidad; Terapia Ocupacional y Psicología, con talleres de sexualidad y discapacidad; Psicología y Trabajo Social, sobre los derechos de los pacientes; Enfermería, con información sobre los signos vitales para evitar condiciones de salud que te lleven a la discapacidad o a una enfermedad no transmisible crónica, como una A.C.V; Servicio de Educación Física, con una propuesta de básquet en silla de ruedas y una clase aeróbica abierta al público, con la conducción del profesor José Luis Botarelli.

En la institución “se atienden personas con discapacidad visceral, cardiopatías y trastornos respiratorios y psicofísicos; todo lo que tenga que ver con el aspecto motriz de las personas, luego de sufrir secuelas de accidentes cerebrovasculares, de lesión medular, distrofias musculares, esclerosis". También se tratan “discapacidades en la infancia, parálisis cerebral, distrofias, hipoxias”, “todo lo que tenga que ver con alguna cuestión del aspecto motor psíquico de los niños, niñas y adolescentes” aclaró Casado a este medio.

El Inareps es el único centro de referencia en rehabilitación psicofísica en el ámbito de la Nación. Foto: 0223.

La licenciada en Educación Física detalló que la institución es nacional y a la cual “llegan de todos lados, desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego”, aunque “es esperable que la mayor cantidad de personas vengan de General Pueyrredon", por una cuestión de cercanía. Sin embargo, "tenemos pacientes internados de Misiones, de La Pampa, de Mendoza, de Salta, de Jujuy, de La Rioja; hay de todos lados”.

Respecto a los recortes por parte del Gobierno nacional, la licenciada manifestó que por el momento “todos los contratos están activos; tenemos contratos por 90 días hasta el 31 de marzo y hay una seguridad, por lo menos desde la oratoria, de que vamos a seguir contratados del 1 de abril a 31 de diciembre de este año”.

Sin embargo, el presupuesto que se maneja es el del 2023, por lo tanto, “con el golpe inflacionario que estamos viviendo, ese dinero no alcanzaría hasta el 31 de diciembre y dentro de ese dinero no solamente están los sueldos de los trabajadores y las trabajadoras, también está el presupuesto para los pacientes, o sea, la alimentación, las prescripciones, el equipamiento, todo lo que necesita un paciente internado en modalidad ambulatoria, también está sujeto a ese presupuesto”. Por lo cual, otros de los objetivos de esta jornada fue “para que la gente conozca la institución y si en algún momento las cosas no son como esperamos; que las personas de la comunidad en general puedan acompañarnos en la lucha”.