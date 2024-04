"Aprietes" en el Banco Industrial: "Hay una angustia muy grande por la manera de operar"

Desde la delegación local de la Asociación Bancaria brindaron detalles sobre los casos de "aprietes" que denunciaron por parte de tres entidades bancarias sobre empleados para que accedan a retiros voluntarios.

Tal como se anunció oportunamente, Eduardo Zingarelli, secretario general del gremio en Mar del Plata, explicó en declaraciones a 0223 que distintas entidades avanzaron en sistemas de desvinculación en los últimos meses, pero puntualizó en las prácticas del Banco Industrial (Bind), que en Mar del Plata cuenta con dos sucursales, por citar a un empleado en un café gastronómico y presionarlo para acceder a un retiro voluntario.

Acusan a tres reconocidos bancos de "apretar" a sus empleados para que acepten retiros voluntarios

"Nosotros venimos con una serie de retiros llamados voluntarios, que decimos que son involuntarios porque le ofrecen una cierta cantidad de dinero a algunos compañeros que son llamados a dejar su actividad cuando no tienen ninguna falla ni problema", dijo.

Zingarelli contó que la "desvinculación gastronómica" - tal como la denominaron - se ejerció sobre el encargado de una de las sucursales "muy querido" por sus compañeros que cuenta con alrededor de 25 años de antigüedad.

"Puntualmente, nos sorprendimos con el Banco Industrial. Citaron a un trabajador en un café, donde había gente de Recursos Humanos de la empresa y un escribano, y lo invitaron por una cierta cantidad de dinero a retirarse del banco. A lo cual, hicimos una asamblea rápidamente porque había una angustia muy grande en el banco por la manera de operar", manifestó.

El secretario general de los bancarios enfatizó que "este no es el modus operandi de despedir una persona". "Primero tiene que haber un motivo para despedir. Nosotros trabajamos con los bancos que son poderosos y en este momento no están pasando ningún problema financiero. Este modus operandi, que también está en el Banco Santander y el Banco Bbva, no deja de sorprender", agregó.

Eduardo Zingarelli, secretario general de la Asociación Bancaria.

Guillermo Martínez, secretario adjunto, recalcó que lo correspondiente es ofrecer el retiro voluntario a todos los empleados para retirarse. "Lo que hacen los bancos es decidir quién es la persona que no quieren y ofrecerle el retiro voluntario luego de ejercer una presión", denunció.

"Este caso es llamativo porque el ofrecimiento lo hicieron en un café en el que le dejan muy a las claras que no lo quieren más y que si no se va por esa cantidad de dinero que le ofrecen va a haber una serie de acciones tendiendo a que se termine yendo. Fue una amenaza muy clara de que no lo quieren más", confió Martínez.

"El daño psicológico que le causa a la gente es terrible. Quienes fuimos despedidos sabemos lo que ocurre en tu familia cuando de un día para el otro dejás de estar remunerado", completó Zingarelli.