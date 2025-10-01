Argentina ilusiona: goleada y a octavos en Chile

La Selección Argentina va de menor a mayor, tiene jugadores de mucha jerarquía e ilusiona en el Mundial Sub 20 que se disputa en Chile. Tras el 3 a 1 frente a Cuba, con el condimento de jugar 60 minutos con un hombre menos, dio una muestra de autoridad ante Australia, lo goleó por 4 a 1 y sacó boleto a los octavos de final de la competencia. El sábado cierra el grupo ante Italia, que sorprendentemente igualó con los centroamericanos.

En el partido disputado en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, el delantero Alejo Sarco marcó el primer gol a los 4 minutos de juego y Tomás Pérez amplió la ventaja a los 45. El delantero Daniel Bennie descontó a los 25 minutos del complemento pero Ian Subiabre puso el 3-1 a los 49 y Santino Andino el cuarto a los 50.

Con este resultado, el equipo de Diego Placente alcanza los seis puntos, se mantiene invicto, es líder del Grupo D y se clasificó a los octavos de final del certamen continental. En la próxima y última fecha, definirá su zona cuando enfrente a Italia a las 20 horas el sábado en Valparaíso.

Por su parte, los del inglés Trevor Morgan sumaron su segunda derrota en el campeonato y quedaron afuera del Mundial. En la próxima fecha, cerrará su participación ante Cuba el sábado a las 20 horas en Santiago.