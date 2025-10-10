Vecinos atraparon a ladrón que quiso robar una camioneta

Un hombre de 33 años que el jueves a la noche intentó sustraer pertenencias del interior de una camioneta estacionada en inmediaciones de Jara y Libertad fue aprehendido por personal policial luego de que algunos vecinos lo redujeran a tres cuadras del lugar.

Fue personal del Comando de Patrullas el que aprehendió al sujeto en la esquina de Libertad y Neuquén hasta donde lo persiguieron ocasionales testigos del intento de hurto que protagonizó pocos minutos antes.

Handy secuestrado.

“El accionar fue advertido por personal del Centro de Monitoreo que informó a los oficiales que el sujeto circulaba en una moto Zanella ZB”, informaron autoridades policiales.

Antes de trasladarlo a la comisaría cuarta para hacer las actuaciones correspondientes, el personal secuestró un handy que tenía en su interior. Una vez realizadas las tareas de rigor, fue notificado de la formación de una causa por hurto en grado de tentativa por la que deberá declarar en las próximas horas ante el fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale.