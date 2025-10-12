"Algo se fue volando": Marote presenta su nuevo espectáculo en Mar del Plata

El personaje de Marote transita con ternura y comicidad el proceso de un duelo muy particular: la pérdida de ese objeto preciado que tanto cuidó.

A través de escenas visuales, físicas y simbólicas, atraviesa las distintas etapas del duelo — negación, ira, tristeza y aceptación—, cargando una bolsa repleta de recuerdos y objetos con los que juega, transforma y resignifica.

Con un lenguaje escénico sin palabras, sostenido en el cuerpo, los objetos, el ritmo y la imagen, la obra entrelaza lo absurdo y lo poético para hablar —sin decir— de lo que ya no está.

Equipo creativo



• Intérprete: Norman Pereyra Wagner (Marote)

• Idea original y dramaturgia; producción general y supervisión artística: Carolina

Dumrauf

• Dirección: Mariana Mora

• Creación y dirección coreográfica: Lova Paula Lostra

• Música original: Randall Lewer

• Diseño de vestuario: Candela Chirino

• Realización de vestuario: Pato García

• Diseño y realización de objetos escénicos: Fiorella Brignani

• Diseño y ejecución de maquillaje: La Bicha Soluciones Artísticas

• Diseño gráfico e ilustración: Lucía Cases

• Diseño wep: Fauno

• Asistente de producción: Julen Tavo Andiarena Lattes

• Productora asociada y asistente de producción en gira: Gabriela Dumrauf