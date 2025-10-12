"Algo se fue volando": Marote presenta su nuevo espectáculo en Mar del Plata
El próximo viernes 17 de octubre a las 21hs, en El Telón (España 1839, Mar del Plata), tendrá lugar una nueva función de “Algo se fue volando”, un espectáculo unipersonal de teatro físico, humor absurdo y poesía visual.
El personaje de Marote transita con ternura y comicidad el proceso de un duelo muy particular: la pérdida de ese objeto preciado que tanto cuidó.
A través de escenas visuales, físicas y simbólicas, atraviesa las distintas etapas del duelo — negación, ira, tristeza y aceptación—, cargando una bolsa repleta de recuerdos y objetos con los que juega, transforma y resignifica.
Con un lenguaje escénico sin palabras, sostenido en el cuerpo, los objetos, el ritmo y la imagen, la obra entrelaza lo absurdo y lo poético para hablar —sin decir— de lo que ya no está.
Equipo creativo
• Intérprete: Norman Pereyra Wagner (Marote)
• Idea original y dramaturgia; producción general y supervisión artística: Carolina
Dumrauf
• Dirección: Mariana Mora
• Creación y dirección coreográfica: Lova Paula Lostra
• Música original: Randall Lewer
• Diseño de vestuario: Candela Chirino
• Realización de vestuario: Pato García
• Diseño y realización de objetos escénicos: Fiorella Brignani
• Diseño y ejecución de maquillaje: La Bicha Soluciones Artísticas
• Diseño gráfico e ilustración: Lucía Cases
• Diseño wep: Fauno
• Asistente de producción: Julen Tavo Andiarena Lattes
• Productora asociada y asistente de producción en gira: Gabriela Dumrauf
