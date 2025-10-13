Escándalo: suspendieron la fecha de una liga porque los árbitros estaban borrachos

La Liga Local de Fútbol de Loncopué anunció la suspensión de la fecha prevista para este fin de semana tras confirmarse resultados positivos en los controles realizados a dos de los tres árbitros designados para la jornada. La medida fue comunicada oficialmente por la Comisión de la Liga, que explicó que la decisión se adoptó ante la imposibilidad de encontrar reemplazos a tiempo para garantizar el desarrollo normal de los partidos.

En un comunicado difundido a la prensa, la organización detalló que “pese a las gestiones realizadas para encontrar reemplazos", no obtuvieron respuestas "que aseguraran un desarrollo normal de los encuentros”. Por ese motivo, y considerando la falta de disponibilidad del cuerpo arbitral, resolvieron suspender la fecha completa para evitar inconvenientes deportivos y organizativos.

La Comisión acompañó el anuncio con un perdón a los delegados, equipos y público que ya tenían previsto participar o asistir a los encuentros. “A todos los delegados, equipos y público en general que ya tenían planificado el viaje o acercamiento a la cancha municipal, les pedimos nuestras sinceras disculpas”, expresaron desde la entidad, subrayando las dificultades logísticas que implica una cancelación de este tipo.

Asimismo, los dirigentes remarcaron que la suspensión se tomó por “motivos de seguridad y responsabilidad sanitaria”, al tratarse de una situación que “escapa a su control”. En ese sentido, subrayaron que la prioridad es preservar la integridad de los protagonistas y garantizar que el certamen doméstico se desarrolle bajo condiciones seguras y transparentes.

Por último, la Liga informó que en los próximos días se dará a conocer la nueva fecha de reprogramación de los partidos suspendidos, una vez que se confirme la disponibilidad del cuerpo arbitral. Si bien la medida representa una interrupción temporal del campeonato local, la organización aseguró que trabaja para reanudar la competencia lo antes posible y con total normalidad.