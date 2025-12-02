Belleza peligrosa: prohíben el uso de dos equipos de tratamientos estéticos

Los dos equipos fueron analizados por la Anmat.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió el uso, comercialización, publicación y distribución en todo el territorio nacional de dos productos de tratamientos de belleza.

Mediante la Disposición Nº 8804/25 se reguló la mercadería identificada como:

Dermotherap, Modelo AQUA, de la firma DERMOEQUIPOS SRL

Dermotherap, Modelo SIENNA, de la firma DERMOEQUIPOS SRL

La medida fue tomada luego de una inspección realizada por el Departamento de Control de Mercado de la Dirección de Evaluación y Gestión de Registro de Monitoreo de Productos para la Salud en un domicilio de Ciudad de Buenos Aires., donde se realizan curaciones post quirúrgicas, tratamientos estéticos corporales y faciales con equipamiento, aplicación de toxina botulínica, ácido hialurónico y mesoterapia sin las habilitaciones sanitarias correspondientes.

La Anmat abrió un sumario a la empresa fabricante.

Durante el proceso de inspección se detectaron los productos arriba mencionados sin datos de registro sanitario ni datos de fecha de fabricación, al mismo tiempo que el responsable allí presente no pudo aportar la documentación de procedencia de los equipos.

Debido a que se desconocen las características, funcionalidad y seguridad de los equipos, los mismos representan un riesgo para la salud para adquirentes y usuarios. A su vez, esta Administración Nacional instruyó un sumario sanitario a la firma DERMOEQUIPOS S.R.L.