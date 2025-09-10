No quieren lujo, solo un piso firme y un techo digno: el pedido de un merendero que cumplió ya tres años

El merendero cumple una tarea fundamental desde que se declaró la pandemia del coronavirus en 2020.

Desde hace muchos años el merendero “Doña Norma” de Balcarce pide donaciones de ropa y alimentos pero, más allá de las solicitudes periódicas para asistir a cientos de familias, hay otra demanda aún más fundamental vinculada a la infraestructura del lugar.

Situado sobre calle 116 a la altura número 48, entre calles 11 y 13 de Balcarce, los encargados de atender el espacio han requerido varias veces a las autoridades por ayuda para poder tener un piso adecuado y un techo que cubra correctamente las inclemencias climáticas adversas.

“Desde hace tres años que estamos en lista de espera para recibir tierra, escombros o tosca con el fin de rellenar el piso de la cocina y poder techar”, cuentan sus coordinadores.

En contacto con 0223, Mabel agradece la solidaridad de los vecinos de Balcarce pero aclara que este último pedido “tiene que llegar a todos los que puedan colaborar, entre ellos autoridades locales y provinciales, intendencia, concejales, del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, la Defensoría del Pueblo o instituciones y organizaciones como Cáritas, el Rotary, fundaciones, empresas constructoras o corralones”.

“También los transportistas que cuenten con camiones o maquinaria, su ayuda sería de gran valor”, agregan desde el merendero.

Desde sus inicios el espacio asistió a más de 200 jóvenes pero a partir de 2024 la demanda se amplió y las viandas también empezaron a alcanzar a diversos adultos mayores que comenzaron a necesitar ayuda para alimentarse.