Baby bachata: quieren representar a Argentina en un Mundial de baile pero necesitan ayuda

Por los altos costos de pasajes y hospedaje, la Academia realiza por las redes una colecta solidaria. Imagen: captura video.

Una compañía de bachata, integrada mayormente por niños y niñas de Mar del Plata, lograron 32 podios nacionales y obtuvieron el pase a la final a la competencia Euroson Latino, que a fin de año se realiza en Cancún, México. Para cumplir su sueño, realizan una colecta solidaria para juntar fondos para viajar al país del norte y representar al país.

En un divertido video, Joaqui (9) y Juana (7), dos pequeñas competidoras que integran la academia, expresaron su deseo de ser campeonas mundiales en la categoría bachata baby. “Si 3 mil personas nos ayudan con 2 mil pesos, vamos a poder cumplir nuestro sueño”, compartieron en las redes sociales.

En diálogo con 0223, Ali Roostee, directora de la Compañía junto a Nicolás Mellado, explicó que la academia de bachata "es la más grande del país" y que 13 personas -incluidas 2 nenas- planean viajar. "Necesitamos juntar ese dinero porque todo es en dólares y es muy caro", admitió.

La competencia Euroson latino 2025 se realizará entre el 1 al 6 de diciembre.

Para los interesados en colaborar, pueden hacerlo a: bailamundial.nx (el alias para ayudar a los 13 participantes) o al de las pequeñas, que se encuentra en el video.