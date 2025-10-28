Corta y corre: robaron una motosierra y unas zapatillas del interior de un auto

Dos jóvenes que rompieron el vidrio de un auto estacionado y sustrajeron una motosierra y un par de zapatillas fueron aprehendidos por personal policial tras una breve persecución.

Autoridades policiales confirmaron que el hecho se registró el martes a las seis y media de la mañana en inmediaciones de Brown y San Luis cuando los sujetos rompieron uno de los vidrios del Volkswagen Vento estacionado en el lugar.

Fue personal del Comando de Patrullas el que aprehendió a los sujetos en la zona de Colón y Córdoba y recuperó los objetos robados que fueron restituidos a sus dueños.

El fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale dispuso la formación de una causa por robo y su traslado a Tribunales para prestar declaración.