Cae acusado de balear a un hombre y su sobrina

La investigación por el ataque a tiros que sufrió una joven de 19 años y su tío de 43 hace nueve días terminó con la realización de un allanamiento donde aprehendieron al sospechoso y secuestraron una pistola calibre nueve milímetros con pedido de secuestro activo, cargadores y municiones.

La noche del 21 de diciembre ingresó a la guardia del Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) un hombre trasladado por una ambulancia del SAME desde el Centro de Atención Primaria de Salud Ameghino con herida de arma de fuego en ambas piernas, abdomen y brazo izquierdo.

Poco después ingresó por sus propios medios su sobrina, una joven de 19 años, con una herida de arma de fuego en la pierna izquierda sin riesgo de vida.

El hombre refirió que se encontraba en calle Carrillo y 11 de septiembre y que un masculino a bordo de un motovehículo negro le efectuó varios disparos. La misma situación vivió la joven pero en la esquina de Angelelli y avenida Luro.

Tras varias rareas investigativas, en la personal policial del Gabinete Técnico Operativo de la comisaria sexta y el apoyo de otras dependencias llevaron adelante la orden de allanamiento avalada por el Juez de Garantías N°5 en una vivienda del barrio Libertad.

Allí aprehendieron al imputado de 20 años y secuestraron una pistola Bersa Thunder Pro calibre nueve milímetros sustraida el 31de julio pasado a un oficial de la comisaría quinta. El arma tenía un cargador con diecisiete municiones , un cargador calibre.22 y cinco municiones.

El fiscal Alejandro Pelegrinelli ordenó la notificación de causa por abuso de armas, lesiones y tenencia ilegal de arma de guerra y el traslado del imputado a Tribunales para prestar declaración.