Tenían a los perros en el tejado en estado de abandono: buscan adopción responsable

En las últimas horas, la Dirección de Zoonosis y Bienestar Animal de la Municipalidad -a través de la división de Inspectoría y Maltrato Animal-, el Departamento Descentralizado de Cinotecnia dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense y la Policía, rescataron 18 perros que se encontraban en estado de abandono en dos domicilios de la ciudad.

Uno de los casos se registró en Santa Cruz al 6300 y el otro en Chubut al 1500. Los animales se encontraban en condiciones inadecuadas de habitabilidad.

En el primer operativo se rescataron 14 perros junto a la comisaría cuarta. El lugar presentaba condiciones de inhabitabilidad por lo cual se procedió al retiro de los animales.

Mientras que el otro caso se produjo en Chubut al 1500, donde se retiraron cuatro pequineses que estaban a la intemperie y en condiciones inadecuadas de habitabilidad. Aquí se trabajó junto a la Comisaría Séptima.

La totalidad de los ejemplares fueron evaluados clínicamente y permanecen en hogares de tránsito para futura adopción responsable. Cabe mencionar que los animales se entregarán castrados y vacunados. En ambos operativos intervino la UFI 5 a cargo del Fiscal Alejandro Pellegrinelli

Desde la Municipalidad se recuerda que está a disposición un formulario web para que los vecinos puedan anotarse como hogar de tránsito para la adopción responsable. El link para registrarse es https://bit.ly/Transitoparaadopcion .

Además, desde las redes oficiales dependientes del Municipio se realiza la difusión del animal en tránsito para su adopción, así como también la atención veterinaria que necesite.

Requisitos para ser hogar de tránsito para adopción

Los propietarios, poseedores o tenedores de mascotas, tienen la obligación de mantenerlos en condiciones higiénico - sanitarias de bienestar y seguridad, adecuadas a su especie y raza.



Además, deben brindarle alojamiento, agua limpia, alimentación y cuidarlos para que no contraigan enfermedades zoonóticas.



En esa línea, según la Ordenanza Municipal Nº 22031 para la tenencia responsable de mascotas, la persona tenedora de un animal, es responsable de los daños, perjuicios y molestias que ocasione su mascota de acuerdo con lo que establece la legislación vigente.

evitando lugares sin luz o en condiciones climáticas inadecuadas.