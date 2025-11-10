Horror: encontraron muerta a una joven de 18 años con un golpe en la cara

La ciudad de Frías, en Santiago del Estero, está conmocionada tras el hallazgo del cuerpo de Emilse Camila Barrera, una joven de 18 años que fue encontrada sin vida en una zona descampada cercana a la Ruta Nacional 157. La fiscal Natalia Simoes ordenó una serie de medidas urgentes para determinar si la muerte fue accidental o si se trató de un hecho criminal. El caso moviliza a toda la comunidad y mantiene en vilo a la región.

El cadáver fue hallado por un hombre de 63 años que caminaba por la zona y alertó a la Policía. Los efectivos de la División Homicidios constataron que la víctima presentaba un golpe en el rostro y rastros de sangre, por lo que la fiscal dispuso preservar la escena y realizar la autopsia. Durante varias horas, peritos y personal del Ministerio Público trabajaron en el lugar recolectando pruebas y testimonios de vecinos.

La investigación se mantiene bajo estricta reserva mientras se esperan los resultados de la autopsia, que serán clave para determinar la causa y hora de muerte. En paralelo, los pesquisas analizan cámaras de seguridad y registros telefónicos para reconstruir las últimas horas de la joven. Hasta el momento, no se descarta ninguna hipótesis, aunque el avance del caso comenzó a delinear posibles responsabilidades.

En las últimas horas, la causa tuvo un giro con la detención de R.P., señalado como el principal sospechoso. El hombre habría estado con la chica antes de su desaparición y fue arrestado tras incurrir en contradicciones en su declaración. Además, se investiga el rol de una mujer que presuntamente le conseguía clientes a Emilse y el de otro sujeto, dueño de la casa donde la víctima habría sido vista por última vez.