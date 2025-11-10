Conmoción: atropelló a una joven que volvía de trabajar en bicicleta y la dejó tirada mientras se moría

Una tragedia conmovió a la localidad cordobesa de Colonia Caroya este sábado por la mañana, cuando una joven de 26 años que regresaba a su casa en bicicleta tras una jornada laboral fue atropellada por un automovilista que, luego del impacto, escapó del lugar. La víctima, identificada como Milagros Utrera, murió en el acto. Horas más tarde, el conductor se presentó ante la Policía y quedó detenido.

El fatal episodio ocurrió sobre la calle 46, entre 17 y 18, una zona urbana de tránsito habitual. Según medios locales, la chica trabajaba como guardia de seguridad en una fábrica de chocolates y cada día realizaba el mismo recorrido para volver a su casa. Aquella mañana, tras finalizar su turno, pasó por una panadería cercana y retomó el camino en bicicleta, sin imaginar que el trayecto cotidiano terminaría de la peor manera.

De acuerdo con los testimonios, un Volkswagen Gol Trend que circulaba en el mismo sentido la embistió desde atrás, provocándole heridas fatales. Vecinos que presenciaron la escena aseguraron que el conductor huyó a toda velocidad sin detenerse a asistirla. Minutos después, personal de las fuerzas de seguridad y de emergencias llegó al lugar, pero no pudieron hacer nada para salvarle la vida.

El caso dio un giro horas más tarde, cuando el sospechoso, identificado como Claudio Toniatto, de 22 años, se entregó voluntariamente a la Policía, acompañado por su madre. De inmediato quedó detenido y fue puesto a disposición de la fiscalía de Jesús María, a cargo de Guillermo Monti, quien ordenó su imputación por homicidio culposo agravado.