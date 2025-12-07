Horror: un policía asesinó a balazos a un joven que lo denunció por atropellar a su primo

Un policía de la Ciudad de Buenos Aires atropelló con su auto a un joven que viajaba en moto en Morón y se dio a la fuga. La víctima, conocida como “Pitu”, quedó gravemente herida y fue trasladada al Instituto de Haedo. Seis horas después, el efectivo se presentó en la comisaría, pero sin el vehículo involucrado, por lo que le ordenaron recuperarlo para los peritajes.

Cuando el uniformado regresó, vecinos y familiares que estaban en la seccional lo reconocieron y se generó un enfrentamiento. En medio del caos, intentó escapar, pero fue perseguido por el primo del joven atropellado, que llegó a patear el coche. En la esquina de Chile y Grito de Alcorta, el efectivo sacó su arma y disparó dos veces, matando al chico en el acto.

Los testigos aseguraron que escucharon disparos.

Después de los disparos, el oficial huyó nuevamente en su Renault Sandero rojo, aunque esta vez fue identificado por las cámaras municipales. Minutos más tarde, terminó detenido en Morón Centro. Mientras tanto, en la esquina donde ocurrió el crimen, vecinos indignados iniciaron una pueblada y denunciaron que el miembro de las fuerzas de seguridad manipulaba el cuerpo y la escena.

Testigos aseguraron que escucharon disparos y que varios vehículos terminaron con daños por balas de goma. La investigación quedó en manos de la fiscal Valeria Courtade, titular de la UFI Nº 3 de Morón, quien deberá esclarecer tanto la colisión inicial como el homicidio posterior.