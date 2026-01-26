Tras el choque fatal, vecinos reclaman la colocación de barreras para evitar nuevos accidentes de trenes

Después del grave accidente entre un tren y un automóvil particular que tuvo lugar el domingo por la tarde y dejó como saldo una persona fallecida, los vecinos del barrio El Casal de Mar del Plata reclaman la colocación de barreras y distintos tipos de señalética para evitar mayores tragedias.

Tal como se informó, el accidente sucedió a la altura del kilómetro 386 de la ruta 2 y tuvo como protagonistas a una formación de Trenes Argentinos y un Peugeot 206 en el que se desplazaban tres personas, quienes quedaron atrapadas en el interior del vehículo.

Uno de ellos, un joven de 23 años, sufrió graves heridas y fue derivado al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) de Mar del Plata. A pesar del esfuerzo de los profesionales, el domingo por la noche se constató su deceso. Nicolás Gómez era un turista proveniente de la localidad de General Lamadrid que llegaba a la ciudad a vacacionar.

Ante esta situación, los vecinos de la zona elevaron un petitorio bajo el nombre de "Basta de accidentes evitables". "Este hecho no fue una fatalidad, fue consecuencia directa de la falta de medidas de seguridad", apuntaron.

Por esta razón, los vecinos de El Casal reclaman "la colocación inmediata de barreras ferroviarias, presencia permanente de banderillero y señalización adecuada y visible".

El Peugeot 206 se llevó la peor parte. Foto 0223.

Según confiaron, actualmente el cruce no cuenta con barrera ni banderillero, lo que pone en riesgo la vida de todos los vecinos que circulan a diario por la zona. "No queremos más víctimas. La seguridad no puede esperar a que ocurra otra tragedia. Hoy fue un vecino. Mañana podría ser cualquiera", razonaron.