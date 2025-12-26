Tragedia en Córdoba: una mujer de 81 años se atragantó en la cena navideña y murió

Una mujer de 81 años murió al atragantarse con la comida mientras compartía con su familia la cena de Nochebuena en la ciudad cordobesa de Despeñaderos y, si bien intentaron asistirla y realizarle maniobras para liberarle las vías respiratorias, los esfuerzos fueron en vano.

Según la información de los medios locales, todo se inició cuando la mujer comenzó a realizar gestos desesperados que fueron advertidos por su hijo, quien alertó al resto de los familiares que estaban en el lugar.

De inmediato, los familiares intentaron asistirla y aplicarle maniobras para liberarle las vías respiratorias, ya que la obstrucción fue provocada por la comida, pero no lo lograron y decidieron trasladarla de urgencia al Hospital de Alta Gracia donde los médicos constataron que había ingresado sin signos vitales.

El caso reabrió la atención sobre la importancia de conocer y aplicar correctamente técnicas de primeros auxilios ante obstrucciones respiratorias, especialmente durante celebraciones donde el consumo de alimentos es elevado y la presencia de adultos mayores es frecuente.

Qué es la maniobra de Heimlich y cómo realizarla

Una de las principales maniobras recomendadas en este tipo de emergencias es la denominada “maniobra de Heimlich”. También conocida como compresión abdominal, esta técnica tiene por objetivo desalojar el objeto que bloquea las vías respiratorias mediante una serie de impulsos secos y controlados dirigidos hacia el abdomen.

Para adultos, adolescentes y niños, los signos de atragantamiento incluyen colocar las manos en el cuello, dificultad para hablar o toser, y enrojecimiento del rostro. En estos casos, se recomienda colocarse detrás de la persona, rodear el abdomen con los brazos, posicionar las manos por encima del ombligo y aplicar presión firme hacia atrás y hacia arriba, de forma repetida, hasta lograr que el objeto sea expulsado.

Cuando la persona atragantada pierde el conocimiento, se debe proceder a recostarla boca arriba y comenzar compresiones abdominales. Además, es fundamental evaluar si la víctima responde o respira. En ausencia de señales vitales, los protocolos recomiendan iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) si se cuenta con el conocimiento necesario.