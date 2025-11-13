"¿Dónde estuviste todo el día?": la desfiguró a cuchillazos y sartenazos tras acusarla de ser infiel

Un violento episodio de género conmocionó a Dock Sud, en la localidad bonaerense de Avellaneda, donde un hombre de 59 años fue detenido tras atacar brutalmente a su pareja en medio de una discusión por una presunta infidelidad. Todo ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle Manuel Estévez al 900, cuando la mujer fue a visitarlo y el sujeto la recibió con un fuerte reclamo que rápidamente se tornó violento.

Según la denuncia, el agresor la recibió con un reproche -"¿Dónde estuviste todo el día?"- y comenzó empujándola hasta hacerla caer al piso; luego, la pateó repetidas veces. En un intento por escapar, la víctima corrió hacia una habitación, pero el hombre la persiguió y tomó un cuchillo de cocina, con el que la golpeó con el mango hasta fracturarle un brazo y causarle varios cortes. En medio de la golpiza, también le pegó con una sartén.

Ya con la cara ensangrentada, la señora logró huir hacia el patio y salir a la calle, donde pidió auxilio en una remisería cercana. Después de recibir ayuda, se dirigió directamente a la comisaría para radicar la denuncia y relatar lo sucedido. De inmediato se inició una investigación para dar con el acusado y comprobar si tenía otras armas en su poder.

La víctima declaró que su agresor poseía un arma de fuego en su domicilio, lo que llevó a la Justicia a ordenar un allanamiento. Durante el operativo, las fuerzas de seguridad secuestraron varias pistolas blancas, aunque no halló ningún arma de fuego. El individuo fue detenido y quedó imputado por “lesiones y amenazas”, mientras la mujer continúa recuperándose de las heridas provocadas durante la brutal agresión.