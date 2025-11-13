La temperatura sigue en alta pero se esperan fuertes vientos: el tiempo para este viernes en Mar del Plata

Se va un jueves de primavera total con temperaturas que llegaron a los 24 grados, y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer los datos del tiempo para las próximas horas. Según anunció el organismo, se espera que el clima mejore aún más.

Por la madrugada se espera un cielo parcialmente nublado y una temperatura de alrededor de 17 grados. El viento soplará desde el norte a entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Durante la mañana el cielo se presentará algo nublado con un leve aumento de temperatura que llegaría a los 20 grados. El viento rotará hacia el noroeste entre 23 y 31 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 59 kilómetros por hora.

Hacia la tarde el cielo se mantendrá del mismo modo con una temperatura máxima que llegará a los 28 grados. Por su parte, el viento mantendrá tanto su dirección como su velocidad, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

Para la noche el cielo se presentará algo nublado, con una temperatura de alrededor de 21 grados. Por su parte, el viento continuará desde el noroeste entre 23 y 31 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 59 kilómetros por hora.