Fue al boliche con diez bolsitas de cocaína: no entró y lo detuvieron

El sujeto fue capturado en la zona de Escollera Norte.

Un joven de 20 años que recorría la zona de boliches con varias dosis de cocaína fraccionada fue aprehendido el viernes a la madrugada por personal policial y fue trasladado a Tribunales.

Fue personal de la comisaría novena el que redujo al sujeto en la zona de Playa Grande y secuestró diez bolsitas con una sustancia blanca en su interior y dinero en efectivo.

El joven fue trasladado a la comisaría novena donde labraron actuaciones por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

La fiscal de Estupefacientes Daniela Ledesma dispuso la notificación de la misma y el traslado del imputado a Tribunales para prestar declaración.