Fue al boliche con diez bolsitas de cocaína: no entró y lo detuvieron
Lo atraparon en la zona de Escollera Norte. Se le formó una causa penal y fue trasladado a Tribunales.
26 de Diciembre de 2025 12:37
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un joven de 20 años que recorría la zona de boliches con varias dosis de cocaína fraccionada fue aprehendido el viernes a la madrugada por personal policial y fue trasladado a Tribunales.
Fue personal de la comisaría novena el que redujo al sujeto en la zona de Playa Grande y secuestró diez bolsitas con una sustancia blanca en su interior y dinero en efectivo.
El joven fue trasladado a la comisaría novena donde labraron actuaciones por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
La fiscal de Estupefacientes Daniela Ledesma dispuso la notificación de la misma y el traslado del imputado a Tribunales para prestar declaración.
