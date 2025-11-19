Robó una moto a mano armada, la dejó tirada y escapó por los techos

Los datos recabados en una investigación por el robo de una moto a mano armada hace diez días en la esquina de Luro y Pigüé permitió realizar este miércoles un allanamiento en el barrio Libertad donde aprehendieron a un hombre de 34 años a quien notificaron de la formación de una causa por robo.

La tarde del domingo 9 de noviembre un sujeto abordó a una joven de 21 años que se desplazaba a bordo de una moto Gilera Smash de color rojo. Tras amenazarla con un arma se llevó el rodado y otras pertenencias.

La víctima dio aviso a un móvil policial que pasaba por la zona y los oficiales, tras ver el rodado, iniciaron una persecución que llegó hasta la zona de Bolivia e Ituzaingo donde el sujeto tiró la moto y escapó por los techos de una casa.

Tras el aval de la Justicia de Garantías se allanó una vivienda en el barrio Libertad donde aprehendieron al sujeto que fue notificado de la formación de una causa por robo. La fiscal Lorena Hirigoyen de la Oficina contra el Delito de Propiedad Automotor dispuso libertad del imputado a tenor del artículo 161 del Código de Procedimiento Penal.