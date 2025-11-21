Aberrante: contactó a un menor por medio de un videojuego y le pidió que le mandara fotos desnudo

Un hombre fue detenido en el noroeste del conurbano bonaerense, tras haber sido acusado de cometer el delito de grooming: se comprobó que el individuo había contactado y seducido a un menor de edad. Luego, procedió a obligarlo a producir material de abuso sexual infantil, según consta en el expediente. Finalmente, el sujeto fue apresado tras una exhaustiva investigación policial.

La víctima, un chico que reside junto a su familia en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, había sido contactada inicialmente por el agresor a través del videojuego "Free Fire". El acusado, de 33 años de edad, incluso habría llegado a comunicarse con la madre del pequeño. En esa conversación, le manifestó que veía al menor "como si fuera un hijo".

La captura del acusado se concretó en los días pasados en el marco de un allanamiento llevado a cabo en una finca ubicada en la calle Soldado de Malvinas. El procedimiento estuvo a cargo de la Dirección Departamental de Investigaciones de la zona, que contó con el apoyo de la Policía Federal Argentina. En la diligencia, al mismo tiempo, se logró el secuestro de tres celulares.

Las órdenes para el operativo surgieron tras un exhorto librado por el Juzgado de Garantías N° 4 de los tribunales de la jurisdicción donde se realizó la aprehensión. En la causa penal interviene el Juzgado Penal de Primera Instancia de Rosario, dada la residencia de la víctima. La carátula provisoria de la causa se mantiene como "grooming".